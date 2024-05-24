Turkcell 30. yılında gençlere özel sinema ve indirim kampanyası başlattı

Turkcell, 30. yılına özel olarak "1 sinema biletine 1 sinema bileti hediye" kampanyasını başlattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, gençlere sunduğu özel fırsatlarla 30. yıl kutlamalarına devam ediyor.

Şirket bu kapsamda, tüm müşterilerinin paketlerindeki GB'ları ikiye katlayan kampanyasının ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Sinema Bilet Uygulama Sistemi'ne destek vererek "1 sinema biletine 1 sinema bileti hediye" kampanyasını uygulamaya koydu.

GNÇ kullanıcıları, pazartesi ve çarşamba günleri geçerli olan sinema bileti kampanyasına ek olarak, seçili uygulama ve restoranlarda yapacakları harcamalar karşılığında 100 liralık indirimden de faydalanabilecek.

"MÜŞTERİLERİMİZE SUNDUĞUMUZ YENİLİKÇİ FIRSATLARLA ONLARIN HAYATLARINA DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, GNÇ kampanyasını gençlerin beklentilerine kulak vererek planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak 30. yılımızı kutladığımız bu özel dönemde, müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi fırsatlarla onların hayatlarına değer katmaya devam ediyoruz. Gençlerimize yönelik çalışmaların bizim için ayrı bir önemi var. Sinema kampanyamızla amacımız, gençlerimizin kültürel ve sanatsal etkinliklere daha fazla katılımını teşvik etmek. 30 yıldır olduğu gibi yine gençlerimizin yanında, yine gençlerimizle yan yanayız. Yaptığı düzenlemelerle efsane sinema kampanyamızı tekrar gençlerimizle buluşturmamızı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Sinema Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de "Turkcell’in, Bakanlık olarak yeniden hayata geçirdiğimiz 'Sinema Bilet Sistemi' uygulamamızın ilk destekçisi olması bizler için çok değerli. Bu iş birliğinin diğer kurumlarımıza da örnek olacağını ve sanatı daha erişilebilir kılacağına inanıyorum. Sektörümüz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.