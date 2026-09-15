"Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik" kitabının tanıtımı yapıldı

Ahilik Haftası kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev katıldı. Programda Ahilik kültürünün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne taşınması ve Türk devletleri arasında kurulacak ortak dijital ticaret platformuna dair önemli adımlar duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "AHİLİK ŞUURUNU ÇAĞDAŞ VİZYONLA İHYA EDECEĞİZ"

Tanıtımı yapılan eserin başyazısını kaleme alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahilik kurumunun Türk-İslam medeniyetindeki derin manevi ve iktisadi rolüne şu ifadelerle dikkat çekti:

"Balkanlardan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan o devasa gönül coğrafyasını asırlar boyunca ayakta tutan en mühim unsur ortak kültürel değerlerimize olan güçlü aidiyetimizdir. Ahilik, salt bir esnaf ve sanatkar örgütlenmesi olmanın çok ötesinde; inançta sebatı, dilde açıklığı, sözde düzgünlüğü ve malda helalliği esas alan, ticareti yüksek bir ahlak nizamıyla teçhiz eden eşsiz bir medeniyet tasavvurudur. Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağında yanan meşale, Ahi Evran-ı Veli rehberliğinde Anadolu'yu mayalamıştır. Türkiye Yüzyılı'nın ve Türk Dünyası Asrı'nın inşasında, küresel adaletsizliklere ve vahşi rekabete karşı vereceğimiz en güçlü cevap Ahilik şuurunu çağdaş bir vizyonla yeniden ihya etmektir."

EFKAN ALA: "TERÖRSÜZ BÖLGE VE EKOPOLİTİK BLOKLAR DÖNEMİNDEYİZ"

Açılışta küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, dünyanın derinleşen bir belirsizlik sürecinden geçtiğini ve yakın gelecekte yeni ekopolitik blokların kurulacağını ifade etti:

Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'daki gelişmelere bölgesel bir güç olarak doğrudan vaziyet ettiğini belirten Ala, Rusya-Ukrayna savaşında ve Balkan coğrafyasında sergilenen diplomatik inisiyatiflerin bunun somut göstergesi olduğunu kaydetti.

Geleceğe güvenle bakabilmenin temel şartının "terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu vurgulayan Ala, sınırların ve bölgenin terörden arındırılmasının uluslararası işbirliklerinin önünü açacağını dile getirdi.

Toplumsal dayanışmanın ve güçlü birey inşasının manevi mimarlarının Ahmet Yesevi ve Ahi Evran olduğunu sözlerine ekledi.

AHİLİK UNESCO LİSTESİNE GİRİYOR: TÜRK DEVLETLERİNDEN ORTAK BAŞVURU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı onay ve talimatları doğrultusunda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile yürütülen çalışmaları açıkladı:

Türkiye envanterinde bulunan Ahilik geleneğinin, Türk devletlerinin kültür bakanlıklarıyla ortak bir dosya halinde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne ve ardından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için resmi sürecin başlatıldığı bildirildi.

Türk dünyasındaki mesleki, teknik eğitim ve çıraklık modellerinde Ahilik prensiplerinin referans alınacağı aktarıldı.

3 MİLYON ŞİRKETİ İLGİLENDİREN DEV PROJE: TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA DİJİTAL TİCARET PLATFORMU

Kürşad Zorlu, Türk devletlerinin ekonomik büyüklüğünün 2,2 trilyon dolara ve 200 milyonluk nüfusa ulaştığını, hedefin 5 yıl içinde küresel ölçekte ilk 10 ekonomi arasına girmek olduğunu belirtti:

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde toplanacağı hatırlatıldı.

Devletler arasındaki yüzde 8,5 seviyesindeki ticaret payını artırmak amacıyla imzalanan "Dijital Ekonomi Anlaşması"nın TBMM tarafından onaylandığı ifade edildi.

Bölgedeki 3 milyonu aşkın şirketin yüzde 76'sının manuel ticaret yaptığına işaret eden Zorlu, Zirve'nin hemen ardından Türk devletleri arasında tüm dış ticaret ve ihracat-ithalat akışını dijitalleştirecek dev platformun faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi.