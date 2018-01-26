Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında 13 yeni müzenin açılış çalışmaları tamamlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında 13 yeni müzenin açılış çalışmaları tamamlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde müzelerin iyileştirilmesi ve yenilerinin açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmaları tamamlanan 9 yeni müzenin açılışını yapacak Bakanlık, 4 müzeyi ise 2018 yılında tamamlayarak açılışa hazır hale getirecek.

Yapılan planlamaya göre, bu yıl Bartın Amasra Müzesi, Edirne Müzesi, Malatya Beşkonaklar Müze Evi, Mardin Müzesi, Bitlis Ahlat Selçuklu Mezarlığı Müze ve Karşılama Merkezi, Çankırı Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark, Kayseri Atatürk Evi ile Batman Müzesi Arkeopark'ın açılışları gerçekleştirilecek.

Ayrıca çalışmalarının bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasının ardından Muğla Milas Müze Kompleksi'nin birinci etabında yer alan Etnografya ve Muğla Milas Halı Müzesi, Uşak Müzesi, Antalya Mevlevihane Müzesi ve Antalya Etnografya Müzesi de açılışa hazır hale getirilecek.



3 milyondan fazla eser müzelerde

Bakanlığın verilerine göre, 2017 yılı itibarıyla Türkiye genelindeki müzelerde 3 milyon 331 bin 359 eser bulunuyor.

Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 107'si müdürlük olmak üzere toplam 201 müze ve 138 ören yeri ile Bakanlığın denetiminde 238 özel müze, faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca Bakanlığa bağlı 125 türbe, Bakanlık denetiminde de bin 596 özel koleksiyoncu bulunuyor.



Ören yerlerine 53 milyon lira kaynak

Öte yandan Bakanlıkça ören yerlerinin, turizmin hizmetine sunulması kapsamında geçen yıl karşılama merkezi, satış üniteleri, yürüyüş yolları ve seyir terasları yapımı için 53 milyon lira ödenek kullanıldı. Bu kapsamda 14 ören yerinin tamamlanması sağlandı.

Ayrıca Burdur Kbyra, Gaziantep Zeugma, Kars Ani ören yerleri ile Muğla Knidos, Antalya Patara ve Elazığ Harput Kalesi'nin içinde yer aldığı 19 çevre düzenleme ve ziyaretçi karşılama merkezi proje çalışmalarının da devam ettiği ve yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.