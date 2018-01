Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, "Nüfusa göre kişi başına 8,4 kitap üretiliyor. Kitap bir kültür.Biz kitapların satıldığı ve okunduğunu düşünüyoruz." dedi.

Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle ÇUKAŞ Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 303 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı, 80 kültürel etkinliğin yer alacağı ve 500 yazarın okurlarıyla buluşacağı Çukurova 11. Kitap Fuarı 6-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek.



TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, on yıldır Adana'da düzenlenen fuarın her yıl ortalama 200 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.



Şiddetin en büyük düşmanının eğitim olduğunu vurgulayan Kavukçuoğlu, şöyle devam etti:



"Bilen, öğrenmek isteyen, merak eden, kendisini yetiştiren bireyler en zor durumlarda bile şiddete başvurmaktan kaçınıyorlar. Bu bizim Türkiye genelinde düzenlediğimiz fuarlarda en büyük hedef ve amaçlarımızdan biri. Geçen kasım ayında İstanbul'da yapılan kitap fuarında ziyaretçi sayısı 742 bindi. Bunun yaklaşık 200 bini öğrenciydi. Kitaplarla buluşan, okuyan, öğrenen, eğitimin yol ve yordamını kavrayan bu genç insanlar inanıyorum ki yarının şiddet yanlısı bireyleri olmayacaklar."



Kavukçuoğlu, geçen yıl 250 yayınevinin katıldığı ve 75 etkinliğin yapıldığı Adana'daki kitap fuarında bu yıl 303 yayınevinin yer alacağını ve 80 etkinliğin düzenleneceğini ve 500 yazarın da okuyucularıyla buluşacağını aktardı.



Kişi başına 8,4 kitap düşüyor

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de 2016 yılında Türkiye'de 54 bin 446 adet yeni kitap üretildiğini, 2017 için de resmi rakamların henüz açıklanmadığını ama sayının 60 bine yaklaştığını anlattı.



Türkiye'nin dünya yayıncılığında 11'inci sırada yer aldığını ifade eden Kocatürk, "Nüfusa göre kişi başına 8,4 kitap üretiliyor. Çeşitli eleştiriler geliyor, bu kadar kitap üretiliyor da okunuyor mu, satın alınıyor mu? Kitap bir kültür. Biz kitapların satıldığı ve okunduğunu düşünüyoruz. Bunlarla ilgili çeşitli araştırmalar yapıyoruz, bunları da yakın zamanda açıklayacağız." dedi.



"Türkiye 72 ülke arasında okuma yeterliliğinde 50'nci sırada"

Türkiye'de yaklaşık 200 milyon kitabın olduğuna dikkati çeken Kocatürk, şöyle devam etti:



"Bu kitapların hepsini hiçbir kitabevinde bulmanız mümkün değil. Bu fuarlarda bu kitapların çoğu görülür. Okur her türlü kitaba ulaşabiliyor, etkinliklere katılıp, yazarlarla sohbet edebiliyor. Bunun kitap satışında çok büyük etkisi oluyor. Nerede bu fuarlar yapılsa yayıncılık gelişmeye başlıyor. Türkiye eğitim açısından bakıldığında PISA'ya göre 72 ülke arasında okuma yeterliliğinde 50'nci sırada. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Okuma yeterliliğinden kastımız, okuduğunu anlama ve bunun analitik düşünerek bir bilgiyi kullanma. Normal olarak kitap okuma kültürü olmayan bir çocuğun okuduğu cümleyi anlama süresi 45 saniye, kitap okuyan bir çocuğun okuduğunu anlama zamanı 13 saniye. Bizim bu 13 saniyelere doğru çekebilmemiz için çocukları kitapla tanıştırmamız lazım. Onun için devlete ve yayıncılara ve en önemlisi ailelere görevler düşüyor."