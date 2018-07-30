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Türkiye geçici listede dünya birincisiyiz

Türkiye UNESCO geçici dünya mirası listesinde dünya birincisi oldu. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz göre başarının sırrı son yıllarda farkındalığın artması...

Türkiye geçici listede dünya birincisiyiz

Türkiye kültür varlıkları ile UNESCO Geçici Dünya Mirasları listesinde zirvede. 

77'si varlıkla geçici listede yer alan Türkiye, dünya birincisi oldu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ise Türkiye'den 18 varlık yer alıyor. 

Türkiye'deki miras koruma duyarlılığı ise çıkan sonuçlara göre her  geçen yıl artıyor.. 

İstatistlik sonuçları UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz'dan geldi. 

Oğuz, Türkiye'de şu anda 111 somut olmayan miras envanteri oluştuğunu açıkladı. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #türkiye #UNESCO
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