Türkiye Kültür Yolu Festivali 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa’nın tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle Türkiye'nin en önemli medeniyet merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kentte başlayacak festivalin duyurusunu yaptı. Festival süresince Şehrin farklı noktalarında tarih, sanat ve kültürel mirası harmanlayan özel sergiler her yaştan sanatseveri ağırlayacak.

BAKAN ERSOY'DAN FESTİVAL AÇIKLAMASI

Bakan Ersoy, festivalin kapsamına ve kentin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “2021 yılında Beyoğlu’nda başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali, bugün 7 bölgede 26 şehre yayılan güçlü bir kültür hareketine dönüştü. Şimdi ise Şanlıurfa'da Kültür Yolu Festivali ile insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden birine ev sahipliği yapan bu kadim şehrin zengin mirasını kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Şanlıurfa; konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere ve sahne performanslarına uzanan geniş bir içerikle sanatın tüm disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Şanlıurfa’nın güçlü kültürel dokusu ve eşsiz gastronomisi de festival süresince daha görünür hale gelecek.”

AİLE YILINA ÖZEL ESERLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu, 2025 yılının “Aile Yılı” temasından ilham alınarak hazırlanan “Hâne” sergisine ev sahipliği yapacak. Aile, yuva ve nesiller arası bağların geleneksel İslam sanatlarının estetik diliyle ele alınacağı sergide; 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip, 6 tarihi hat eseri, dijital eserler, geometrik desenlerden oluşan kandiller ve mermer işleme celî sülüs eseri ziyaretçilerle buluşacak.

Aynı salonda sanatseverleri bekleyen bir diğer etkinlik ise “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi olacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergi, Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi mirası günümüze taşıyor. İstanbul’daki önemli müze koleksiyonlarından seçilen Hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kur’an-ı Kerim nüshalarından oluşan toplam 57 eser Şanlıurfa'da sergileniyor.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek “Yaşayan Miras: Şanlıurfa Sergisi”, çok sayıda sanat ve zanaat dalını bir araya getiriyor. Bu kapsamlı sergide Hüsn-i hat, kaligrafi, tezhip, minyatür, katı, çini, cilt, seramik, porselen, ebru, ahşap işleri, sedef işleri, metal işleri, dokuma işleri, işlemeler, halı, kilim, tesbih, taş baskı, lüle taşı, taş işleri, bez bebek ve enstrüman yapımı gibi unsurlar ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Festival programında Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu da “Pastelden Tarihe: Şanlıurfa Neolitik Dönemin Sanatla Yeniden Yorumu” sergisine ayrıldı. Bu alanda, lise öğrencilerinin Göbeklitepe, Karahantepe ve Nevali Çori gibi merkezlerden çıkarılan eserlerden ilham alarak hayata geçirdiği figürler sergilenerek sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

ŞANLIURFA’DA YILDIZLAR GEÇİDİ

Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek olan festival kapsamında; Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının sahne alacağı konserler, yerel ve evrensel müziklerin harmanlandığı koro dinletileri ile Şanlıurfa'nın mutfak kültürünü tanıtmayı amaçlayan kapsamlı gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.

Festivalin konser programı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik takvimi boyunca kurulacak sahnede Haluk Levent, Murat Boz, Betül Demir, Sinan Akçıl, Tuğçe Kandemir, Kıraç, Ceylan, Sagopa Kajmer ve Alişan müzikseverlerle buluşacak. Pop müziğin ritimleri ise “İlgi Okulları 90 Kişilik Dev Orkestrası” eşliğinde genç yetenekler tarafından dinleyicilere sunulacak.

Festival, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi Reji Kilisesi'nde tarihi bir müzik buluşmasına ev sahipliği yapacak. Bu mekanda düzenlenecek “İki Mızrap Bir Ses” projesi ile 19. ve 20. yüzyıl bestecilerine ait unutulmaya yüz tutmuş eserler yeniden seslendirilecek. Aynı sahnede yer alacak “Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu” ise Anadolu ezgilerini çağdaş çoksesli koro anlayışıyla yorumlayarak izleyicilere aktaracak.

Şanlıurfa'nın geleneksel kültürü, Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek “Urfa Ahengi Sıra Gecesi” programında yaşatılacak ve şehrin köklü müzik ile sohbet geleneği sahneye taşınacak. Ayrıca “Eyyübiye H.E.M Korosu Hüseyni Türküler Konseri” ile Türk halk müziğinin seçkin eserleri, Hüseyni makamının duygusal derinliğiyle icra edilerek sanatseverlerle buluşturulacak.

YEDİ BÖLGENİN OZANI OPERA İLE YENİDEN HAYAT BULUYOR

Festival programı kapsamında sahnelenecek “Ozanların İzinde Aşıkların Yolunda: Opera Anadolu’da” başlıklı eserle, Anadolu’nun köklü müzik geleneği evrensel bir sahne diliyle yorumlanacak. Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden seçilen yedi ozana ait eserler, operatik vokal tekniği ve özgün müzikal düzenlemelerle birleşerek izleyicilere sunulacak.

33 RESTORANLIK LEZZET ROTASI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi, ziyaretçilere kentin gastronomik kimliğini doğrudan deneyimleme imkanı tanıyor. Gastronomi alanında Türkiye’nin önde gelen şefleri ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulu tarafından belirlenen Lezzet Noktası seçkisi, şehrin köklü mutfak kültürünü yansıtan 33 restoranı kapsayan bir gastronomi rotası oluşturuyor. Kentin gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını hedefleyen bu programa şef Ömür Akkor ev sahipliği yapacak.

TARİH VE EDEBİYAT DOLU SÖYLEŞİLER BAŞLIYOR

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, kentin somut olmayan kültürel miraslarından mırra geleneğinin ele alınacağı “Yaşayan Miras Söyleşisi: Mırra” etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Aynı müzenin konferans salonunda düzenlenecek “Müzelik Sohbetleri” programı kapsamında ise Şanlıurfa Kalesi, Harran, Soğmatar ve Şuayb şehri kazıları uzman isimlerce değerlendirilecek.

Edebiyat dünyası da festival takviminde yerini alıyor. Yazar Kaan Murat Yanık, Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek “Dünyasızlar” söyleşi ve imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya gelecek. Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek “Divan Edebiyatında Urfalı Bir Üstad: Şair Nabi” başlıklı söyleşide ise şairin edebi kişiliği ve divan edebiyatındaki yeri incelenecek. Manevi bir atmosfer arayanlar için Şanlıurfa Mevlânâ Külliyesi’nde “Şanlıurfa Mevlânâ Külliyesi Mevlevi Mukabelesi” gerçekleştirilecek; programda şiir dinletisi ve sema gösterisi icra edilecek.

12 BİN YILLIK TARİHE YÜRÜYÜŞ

Festival, doğa ve keşif meraklılarına yönelik açık hava etkinliklerini de içeriyor. Fotoğrafçılar, festival süresince belirlenen temalar çerçevesinde “FotoMaraton Şanlıurfa” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinliklerinde deklanşöre basarak yarışacak.

Spor ve doğa tutkunları için Bozova Çatak bölgesinde “Kano” etkinliği organize edilirken, kent merkezinde “Şehir içi Bisiklet Turu” yapılacak. Yürüyüş rotalarında ise “Takoran Vadisi Doğa Yürüyüşü” ile bölgenin on binlerce yıl öncesine uzanan geçmişini yansıtan “Neolitik İnsanın İzinde 12.000 Yıllık Hikâye: Taş Tepeler Yürüyüşü” programı katılımcılara sunulacak.

ARKEOPARK'TA ÇOCUK KÖYÜ KURULUYOR

Program, çocuk ziyaretçiler için de özel etkinlik alanları barındırıyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark alanında oluşturulacak “Çocuk Köyü”, festival süresince miniklerin ana buluşma noktası işlevini görecek. Bu özel alanda renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri ve çeşitli oyun alanları yer alacak.