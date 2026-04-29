Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Aydın'da!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle Türkiye'nin en önemli medeniyet merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şehirde ilk kez gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin detaylarını paylaştı.

Bakan Ersoy, festivalin şehre katacağı değere dikkat çekerek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:“Aydın’ı bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil ederek şehrin sahip olduğu zengin mirası kültür ve sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Antik dönemden günümüze uzanan birikimiyle dikkat çeken Aydın, festival süresince konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına kadar uzanan kapsamlı bir programla sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda Aydın’ın kültürel potansiyelini daha da güçlendirmeyi, şehrimizin kültür turizmi açısından taşıdığı değeri daha görünür kılmayı hedefliyoruz.”

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINI SANAT SARACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın, sanatseverleri farklı disiplinlerdeki sergilerle geniş çaplı bir kültür yolculuğuna çıkaracak. Şehrin çeşitli noktalarında kurulacak sergi alanları, sanatın estetik dili üzerinden geçmiş ile bugünü bir araya getirecek.

Etkinlikler kapsamında Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Burak Erim’in “Düşlere Yolculuk” isimli sergisine ev sahipliği yapacak. Ziyaretçileri renkler ve düşler arasında içsel bir yolculuğa çıkaracak olan sergide eserler, hayal gücü ile gerçeklik arasında kurulan özgün anlatımla sunulacak. Ayrıca bu sergi, Tamer Levent’in “Sanata Evet” çağrısının bir yansıması olarak sanatın birleştirici, iyileştirici ve özgürleştirici gücünü de gözler önüne serecek.

GEÇMİŞİN İZLERİ FOTOĞRAFLARLA GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Atilla Koç Kültür Merkezi'nde ise “Korunan Zaman: Arkeolojik Mirasın Görsel Yolculuğu” başlıklı sergi kapılarını açacak. Hakan Yaralı’nın küratörlüğünü üstlendiği alanda, müze uzmanı ve fotoğraf sanatçısı Muhammed Diler’in objektifinden çıkan kareler yer alacak. Kültürel mirasın korunması ve belgelenmesi konularına odaklanan etkinlik, fotoğrafı sadece bir kayıt aracı olmaktan çıkarıp, geçmişin estetik değerlerini bugüne taşıyan bir anlatım biçimi olarak konumlandıracak. Sergide Aydın’daki antik kentlere ait görsel seçkiler vatandaşların beğenisine sunulacak.

OSMANLI'NIN KUTSAL MİRASI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Aydın Arkeoloji Müzesi, “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi ile Osmanlı dönemine ait tarihi mirası ve kutsal emanetleri ziyaretçilerle buluşturacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan sergide; hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri, surre alaylarına ait çeşitli eserler ve Kur’an-ı Kerim nüshaları gibi seçkin parçalar yer alacak.

Tekstil Park Sanat Galerisi’nde düzenlenecek olan “Yaşayan Miras: Aydın Sergisi”nde ise geleneksel el sanatları öne çıkacak. Bu alanda hüsn-i hat, kaligrafi, tezhip, minyatür, çini, ebru, dokuma ile ahşap ve sedef işçiliği gibi pek çok geleneksel zanaat ürünü tek bir çatı altında toplanacak. Misafirler, birbirinden farklı eserleri aynı anda inceleyerek geniş kapsamlı bir kültürel deneyim yaşama imkanı bulacak.

Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak düzenlenecek programlarda, popüler müzik konserlerinden opera temsillerine, bando performanslarından antik dönem müzik dinletilerine kadar geniş bir yelpazede organizasyonlar hayata geçirilecek.

TEKSTİL PARK'TA YILDIZLAR GEÇİDİ YAŞANACAK

Festivalin en yoğun katılımlı sahne performansları Aydın Tekstil Park'ta gerçekleştirilecek. Açıklanan takvime göre alanda kurulacak sahnede; Ferhat Göçer, Hande Ünsal, Emre Altuğ, Madrigal, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Sefo ve Buray konser vererek katılımcılara müzik dolu anlar yaşatacak. Atilla Koç Kültür Merkezi, festival boyunca çok sesli müzik performanslarına sahne olacak. Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, Türk müziğinin sevilen eserlerinden oluşan özel bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıkacak. Gerçekleştirilecek konserde, Aşık Veysel Satıroğlu’nun “Uzun İnce Bir Yoldayım”, Neşet Ertaş’ın “Gönül Dağı” ve sözleri Neşet Ertaş’a, müziği Muharrem Ertaş’a ait olan “Bahça Duvarından Aştım” isimli eserler bando düzenlemeleriyle yeniden yorumlanacak.

Aynı merkez, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının iki farklı konseptteki konserine de ev sahipliği yapacak. Dans performanslarıyla zenginleştirilen “Anadolu Ezgileri” konserinde Türk müziğinin köklü eserleri opera formatında icra edilirken, “Tango Tango” konserinde ise tango müziğinin seçkin örnekleri klasik müzik altyapısıyla sahneye taşınarak görsel ve işitsel bir bütünlük oluşturulacak.

Aydın Arkeoloji Müzesi'nde, kentin köklü müzik mirasını günümüze taşıyan özel konser ve dinletiler düzenlenecek. Tralleis Antik Kenti yakınlarında bulunan ve günümüzde bilinen en eski tam nota yazılı eser olarak kabul edilen Seikilos Yazıtı, festival kapsamında özel bir etkinlikle gün yüzüne çıkacak. Yaşamın geçiciliğini konu alan bu antik eserden ilhamla hazırlanan “Seikilos’la Gece Müzesi” etkinliğinde müzik dinletileri gerçekleştirilerek ziyaretçilere arkeoloji ve müziği bir arada deneyimleme fırsatı sunulacak.

USTA İSİM VEFATININ 45. YILINDA ANILACAK

Yine Aydın Arkeoloji Müzesi çatısı altında, Türk müziğinin önemli isimlerinden bestekâr, eğitmen ve koro şefi Münir Nurettin Selçuk anılacak. Sanatçının vefatının 45. yılına özel olarak organize edilen “Müzede Mûsıkî: Münir Nurettin Selçuk Anma Programı” ile ustanın müzik dünyasına kazandırdığı özgün eserler müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival programında eğitim kurumlarının müzik toplulukları da yer alacak. Şef Mehmet Oğuz Gürsan yönetiminde sahneye çıkacak olan “Aydın Bahçeşehir Koleji Müzik Topluluğu Koro ve Bireysel Çalgı Konseri”, dinleyicilerle buluşacak. Koro eserlerinin uyumu ile bireysel enstrüman icralarının birleştiği etkinlik, farklı disiplinleri aynı sahnede buluşturarak katılımcılara zengin bir müzikal dinleti vadediyor.

ANTİK ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE UZANAN EGE MENÜSÜ

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan "Lezzet Noktası" projesi, organizasyonun ikinci durağı olan Aydın'da ilk kez uygulamaya konuluyor. Gastronomi alanında uzman şefler ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulunun belirlediği 40 restoran, festival boyunca kentteki yerel mutfak mirasını güncel gastronomi anlayışıyla birlikte ziyaretçilere sunacak. Festival rotasında yer alan şehirlerin kendine özgü yemek kültürlerini öne çıkarmayı amaçlayan proje, Aydın'ın lezzet hafızasını katılımcılara doğrudan deneyimleme fırsatı veriyor. Yerel ve geleneksel yapıyı koruyan işletmelerin oluşturduğu bu özel seçki, şehrin mutfak kültürünü ulusal bir platforma taşıyor. Bölgedeki gastronomi programına katılacak olan Şef Ahmet Güzelyağdöken de yerel ve ev temelli Ege mutfağına dayanan yaklaşımıyla, kentin gastronomi mirasını görünür kılacak çalışmalara öncülük edecek.

Binlerce yıllık tarihi geçmişiyle Tralleis, Nysa ve Milet gibi önemli antik kentlere ev sahipliği yapan Aydın, bu köklü medeniyet birikimini sofralarına da yansıtıyor. Verimli tarım toprakları sayesinde zeytin, incir ve zengin ot çeşitliliği etrafında şekillenen Aydın mutfağı, etkinlik boyunca tüm detaylarıyla sergilenecek. Katılımcılar; tahinli pide, yuvalama, keşkek ve yöresel ot yemekleri gibi bölgeye has özgün tatları tatma imkanı bulacak.

Hazırlanan "Lezzet Noktası" seçkisi sadece il merkeziyle sınırlı kalmayarak çevre ilçelere uzanan geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Belirlenen 40 restoranlık rotayı takip eden misafirler; kebaptan deniz ürünlerine, tandırdan yöresel hamur işlerine kadar uzanan çok katmanlı bir gastronomi yelpazesiyle karşılaşacak. Kapsamlı lezzet haritası, misafirlere antik kentlerden sofraya uzanan kesintisiz bir kültür ve yemek yolculuğu yaşatacak.

KÜTÜPHANEDE EDEBİYAT VE KENT BELLEĞİ RÜZGARI ESECEK

Aydın İl Halk Kütüphanesi, festival boyunca edebiyat ve tarih odaklı söyleşilere ev sahipliği yapacak. Yazar Tarık Tufan, “Tarık Tufan ile Gece Açan Çiçekler” başlıklı etkinlikte okurlarıyla buluşacak. Söyleşinin ardından düzenlenecek imza töreninde, yazarın kitapları katılımcılara festival hatırası olarak takdim edilecek. Aynı mekanda gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise kentin toplumsal hafızasına odaklanacak. Mükerrem Kürüm’ün moderatörlüğünü üstlendiği “Hatıralardaki Aydın: Aydın’da Çocukluk, Eski Mahalle Kültürü, Eski Bayramlar” adlı söyleşide, yerel yazarlar Orhan Erdem, Ethem Oruç ve Zehra Ünüvar konuşmacı olarak yer alacak. Oturumda Aydın'ın çocukluk yılları, mahalle kültürü ve geleneksel bayram yaşantıları ele alınarak kent belleğine dair kültürel aktarımın güçlendirilmesi sağlanacak.

Geleneksel Türk sanatlarının yaşatılması amacıyla Tekstil Park Sanat Galerisi’nde geniş katılımlı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler bu alanlarda sadece izleyici olmakla kalmayıp, üretim sürecine doğrudan dahil olma imkanı bulacak. Düzenlenecek atölyelerde sepet örücülüğü, keçe, deri işleme, kabak kemane, su kabağı, kırkyama, iğne oyası, tezhip, tel kırma, hesap işi, Türk işi ve körüklü çizme gibi geleneksel el sanatları usta isimler tarafından uygulamalı olarak gösterilecek.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI MEYDANDA YARIŞACAK

Görsel sanatlara ilgi duyan vatandaşlar için festival takviminde özel etkinlikler yer alıyor. Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda başlayacak olan “FotoMaraton Aydın” ve “FotoMaraton Çocuk” programları, her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçıyı bir araya getirecek. Katılımcılar, festival süresince belirlenen temalar doğrultusunda yapacakları çekimlerle yarışma fırsatı yakalayacak.

Atilla Koç Kültür Merkezi, görsel sanatlar ve kentin somut olmayan kültürel mirasını merkeze alan iki önemli etkinliği ziyaretçilerle buluşturacak. “Yaşayan Miras: Kısa Film Gösterimleri” başlıklı programda, ustaların atölyelerinden yaşam hikayelerine uzanan özel bir seçki izleyiciye sunulacak. Toplam 25 sanatçı ve zanaatkarın yer aldığı gösterimlerde; Çanakkale seramiğinden kemençe yapımına, İznik çinisinden kazaziye sanatına kadar pek çok yaşayan miras unsurunun bilinmeyen yönleri beyaz perdeye yansıtılacak.

Film gösterimlerinin yapılacağı Atilla Koç Kültür Merkezi’ndeki bir diğer etkinlik ise “Yaşayan Miras Buluşması: Körüklü Çizme” başlıklı söyleşi olacak. Aydın'ın somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan körüklü çizme geleneği, alanında uzman bir konuşmacı eşliğinde detaylarıyla anlatılacak. Program kapsamında körüklü çizme kültürünün tarihsel arka planı, üretim süreçleri ve toplumsal hayattaki yeri aktarılacak. Katılımcılar, bu kadim geleneğe dair kültürel pratikleri ve sözlü anlatımları yakından dinleme imkanı bulacak.

KÜTÜPHANEDE KİTAP VE MASAL DOLU DAKİKALAR

Aydın İl Halk Kütüphanesi, edebiyat ve kültür odaklı çocuk etkinliklerinin merkezi olarak konumlandırıldı. Kütüphanede Sema Yaylı ve İlhan Yaylı’nın katılımıyla “Origamili Masallar” etkinliği gerçekleştirilecek. “Karar Dağları” kitabı üzerine yapılacak söyleşinin ardından, yazarlar tarafından imzalanan kitaplar çocuklara hediye edilecek. Çizer Merve Ergenoğlu ise “Duygular Kütüphanesi” programında miniklerle bir araya gelerek etkinlik sonunda imzalı kitaplarını takdim edecek. Ayrıca yazar Hasan Topdemir, “Şifrelerin Peşinde Mavi Yolculuk” eseri üzerine bir söyleşi düzenleyecek ve program sonunda çocuklara imzalı kitaplarını sunacak.

GEÇMİŞİN İZLERİ MÜZEDE SANATA DÖNÜŞÜYOR

Aydın Arkeoloji Müzesi, çocuklara kültürel miras bilincini erken yaşta aşılamak amacıyla özel eğitimlere ev sahipliği yapacak. Geçmişin izlerini keşfetme ve kültürel değerleri koruma farkındalığı oluşturmak için müzede “Kültür Koruyucuları” etkinliği hayata geçirilecek.

Yine aynı mekanda düzenlenecek “Antik Aydın’ı Renklendirme Atölyesi”nde çocuklar tarihin izinde sanatla buluşacak. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Demir ve gönüllü akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek atölyede çocuklar; Aydın’ın antik dönem eserlerinden ilham alarak seramik şekillendirme, mozaik tasarımı ve figüratif çizim teknikleriyle kendi sanat çalışmalarını üretecek.

TEKSTİL PARK'TA TEKNOLOJİ VE EĞLENCE RÜZGARI ESECEK

Festivalin en hareketli noktalarından biri olacak Tekstil Park, minik ziyaretçiler için Aselsan Çocuk Şenliği'ne sahne olacak. Alanda kurulacak etkinlik çadırlarında teknoloji ve bilim temelli aktiviteler düzenlenecek. Çocuklar bu şenlikte hem eğlenceli vakit geçirecek hem de yeni deneyimler kazanma fırsatı yakalayacak.

Tekstil Park içerisinde özel olarak oluşturulacak “Çocuk Köyü” etkinlik alanında ise şişme oyun parkları, dijital oyunlar, panayır çadırları, geleneksel yarışmalar, geleneksel karagöz atölyesi, VR balon turu ve çeşitli oyun alanları yer alacak. Eğlencenin yanı sıra üretimi de destekleyen festivalde, Tekstil Park Sanat Galerisi bünyesinde “Keçe Atölyesi”, “Atık Malzemelerden Oyuncak Yapımı” ve “Tezhip Atölyesi” gibi uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Aydın'da gerçekleştirilecek festival programının tamamı ve etkinliklere ilişkin tüm detaylı bilgiler, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ile resmi Instagram hesabı olan @turkiye_kulturyolu üzerinden erişime açıldı.