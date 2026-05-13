Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Eskişehir’de! 9 günlük kültür şöleni başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasına ilk defa Eskişehir de eklendi. 16-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, konserlerden gastronomiye uzanan geniş yelpazesiyle şehre dokuz günlük kapsamlı bir kültür-sanat şöleni yaşatacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eskişehir’in kültür, sanat ve şehir yaşamı alanındaki birikimiyle Türkiye’nin öne çıkan kentlerinden biri olduğunu belirtti. Gerçekleştirilecek festivalin kente katacağı değere değinen Ersoy, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Eskişehir’i de Türkiye Kültür Yolu Festivali rotamıza dahil ederek şehrin sahip olduğu kültürel birikimi daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Tarihi dokusu, çağdaş sanat yaklaşımı, güçlü kültür altyapısı ve dinamik şehir yaşamıyla öne çıkan Eskişehir; konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına uzanan kapsamlı bir programla festivale ev sahipliği yapacak. Bu süreçte Eskişehir’in kültür, sanat ve gastronomi alanındaki görünürlüğünü daha da artırmayı amaçlıyoruz.”

ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE SIRA DIŞI PROJE

Festival kapsamında kentin farklı noktalarında sanatseverlerin ziyaretine açılacak sergiler, geleneksel sanatlardan çağdaş üretimlere kadar uzanan çok katmanlı bir seçkiyi barındırıyor. Eti Arkeoloji Müzesi bahçesinde konumlandırılan “ASELSAN İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu” sergisi, sanatı ve teknolojiyi aynı çatı altında buluşturuyor.

Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı hedefiyle geliştirilen kritik teknolojilerin ilham kaynağı olduğu projede; metal ve elektronik bileşenler, uluslararası sanatçıların yorumlarıyla sanat eserlerine dönüştürüldü. At, kedi, keçi, albatros ve kurt figürlerinden oluşan bu eserler; bilgi, üretim, sosyal inovasyon ve gelecek nesillere karşı sorumluluk anlayışını temsil ediyor.

PADİŞAHLARIN KUTSAL EMANETLERİ ESKİŞEHİR'E GELDİ

Eti Arkeoloji Müzesi, aynı zamanda tarihi mirasın sergilendiği bir başka önemli projeye daha ev sahipliği yapacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisinde; İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından özel olarak seçilen eserler yer alıyor.

Ziyaretçiler bu sergide; Osmanlı padişahlarının kutsal emanetlere olan bağlılığını yansıtan hüsn-i hat levhalarını, surre alaylarına ait eserleri, Kâbe örtülerini, kuşak parçalarını ve Kur’an-ı Kerim’in seçkin nüshalarını görebilecek. Sergi, Osmanlı’nın Haremeyn’e uzanan manevi yolculuğunu doğrudan gözler önüne seriyor.

YUNUS EMRE'NİN DÜNYASI VE ŞEHRİN HAFIZASI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kentin kültürel hafızasını günümüze taşıyan “Yaşayan Miras: Eskişehir Sergisi”, Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Geleneksel el sanatlarından özgün örneklerin yer aldığı sergi, Eskişehir’in kültürel birikimini sanat aracılığıyla kayıt altına alıyor.

Bunun yanı sıra, Olgunlaşma Enstitüleri Eskişehir tarafından hazırlanan “Kültür Yolunda Yunus’a Doğru” sergisi de festivalin dikkat çeken duraklarından biri olacak. Anadolu irfanının en önemli temsilcilerinden Yunus Emre’nin kültürel mirasına odaklanan sergide; dönemi yansıtan geleneksel kıyafet koleksiyonları yer alacak. Türk el sanatlarının farklı disiplinlerini bir araya getiren alanda kıyafetlerin yanı sıra minyatür, hüsn-i hat, tezhip, dokuma, kilim, seramik ve cam sanatından eserler de ziyaretçilere açılacak.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konser ve sahne performansları için de hazırlıklar tamamlandı. Müzik ve tiyatro gösterimleri, kentin farklı noktalarında belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek.

TÜRK DÜNYASI BİLİM KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Festival bünyesinde organize edilen konserlerin adresi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi olarak belirlendi. Gerçekleştirilecek etkinliklerde farklı müzik türlerinden sanatçılar dinleyicilerle buluşacak. Açıklanan program kapsamında Oğuzhan Koç, Sinan Akçıl, Levent Yüksel, Haluk Levent, Buray, Poizi, Bengü, Ebru Yaşar ve Sagopa Kajmer sahneye çıkarak konser verecek.

Festivalin tiyatro takviminde ise tarihsel bir hikaye izleyici karşısına çıkıyor. Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi (AKM), yazar Ayla Kutlu tarafından kaleme alınan “Sen de Gitme Triyandafilis” adlı esere ev sahipliği yapıyor. Emre Basalak’ın sahne uyarlamasıyla hazırlanan eser; gidenlerin, kalanların ve bekleyenlerin hikayesini merkezine alıyor. Sahnelenecek oyun, kilitli kapılara vurulan yumrukların ve büyümüş bedenlere hapsolan çocuk ruhların dramını işliyor. Müzikli oyun, kronolojik olarak 1930’lu yıllardan başlayarak 20. yüzyılın son çeyreğine kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Eser, bir Rum ailenin çocuk ruhlu kızı Triyandafilis’in yaşam öyküsüne odaklanıyor. Hatay’ın çok katmanlı kültürel hafızası ve gidemeyenlerin hikayesi, bu performansla Eskişehir'de tiyatro sahnesine taşınıyor.

Şehrin kendine özgü gastronomi değerlerini ön plana çıkarmayı hedefleyen “Lezzet Noktası” projesi, Eskişehir’in mutfak kültürünü çağdaş bir yaklaşımla sergileyecek. Gastronomi dünyasının tanınmış şefleri ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulu, yerel mutfağı temsil eden 33 restoranda katılımcılara kentin lezzet hafızasını doğrudan tatma fırsatı sunacak.

Anadolu’nun kadim kavşak noktalarından biri konumundaki Eskişehir’in mutfağı; Kırım Tatarları, Balkanlar ve Kafkaslardan alınan göçlerle şekillenen çok katmanlı bir yapı barındırıyor. Festival boyunca unlu ürünlerin ve haşhaş kullanımının ağırlıkta olduğu bu özel mutfak ziyaretçilere açılacak. Menülerde yer alacak çibörek, balaban köfte, met helvası ve haşhaşlı çörek gibi kente özgü spesiyaller, geleneksel tariflerin modern şehir hayatıyla buluştuğu güçlü gastronomi hafızasını yansıtacak.

ODUNPAZARI'NDAN SİVRİHİSAR FIRINLARINA KAPSAMLI LEZZET ROTASI

Tarihi dokusu, yaşayan kültürü ve zengin mutfak mirasıyla bilinen kentte belirlenen 31 Lezzet Noktası üzerinden kapsamlı bir rota oluşturuldu. Etkinlikler; Odunpazarı Tarihi Bölgesi’nden Atlıhan El Sanatları Çarşısı’na, Hamamyolu ve Arifiye hattından semt pazarlarına kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı. Bu güzergahlara ek olarak Sivrihisar’ın taş fırın lezzetleri, yerel üretici marketleri ve Haller Gençlik Merkezi çevresinde bulunan gastronomi durakları da festivalin rotasına dahil edildi. Ziyaretçiler bu noktalarda geleneksel tatlardan modern yorumlara kadar geniş bir çeşitliliği deneyimleyecek.

ÜNLÜ ŞEFLER YEREL TATLARI TANITMAK İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Festivalin mutfak etkinlikleri uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Şef Deniz Ahmet Köse’nin ev sahipliğinde yürütülecek olan gastronomi programında; Şef Sinem Özler, Şef Pınar Aluç, Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazar Neşe Aksoy Biber, Berrin Bal ve Pasta Şefi Meltem Beker görev alacak. Bu isimler, Eskişehir’in yerel gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacak.

ESKİŞEHİR'İN TARİHİ SOKAKLARINDA ÖDÜLLÜ FOTOMARATON HEYECANI

Festival programı gastronomiyle sınırlı kalmayarak görsel sanatları da kentin sokaklarına taşıyor. Odunpazarı Modern Müze’de düzenlenecek “FotoMaraton Eskişehir” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinlikleri fotoğraf meraklılarını bir araya toplayacak. Katılımcılar gün boyu şehrin tarihi dokusunu, kültürel yapısını ve yaşayan şehir atmosferini kendi kadrajlarına yansıtacak. Çekilen fotoğraflar aynı gün içinde dijital platformlar üzerinden sisteme yüklenecek ve alanında uzman bir jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verilirken, seçilen fotoğraflar sanatseverler için sergilenecek. Her şehrin kendi hikayesini ürettiği bu çok şehirli festival yapısı sayesinde, ortaya çıkan çalışmalar Türkiye’nin kültürel çeşitliliğini yansıtan geniş çaplı görsel arşivin güçlü bir parçası olacak.

Eskişehir İl Halk Kütüphanesi, yazar Dr. Sıtkı Karaca'yı ağırlayacak. Karaca, kütüphanede düzenlenecek “Mazeret Yok! Kuş Diliyle Mazeret Üretme Psikolojisi” başlıklı söyleşide okurlarının karşısına çıkacak ve program bitiminde kitabını imzalayacak.

Festivalin tarih ve arkeoloji ayağında ise Prof. Dr. Yusuf Polat kürsüye gelecek. “Frig Vadisi ve Kadim Uygarlık İzleri” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek olan Polat; Yazılıkaya/Midas, Doğanlı, Yapıldak ve Kümbet vadilerinde bulunan Frig dönemine ait taşınmaz kültür varlıklarını anlatacak. Polat, bölgedeki arkeolojik miras ve güncel kazı verilerinden yola çıkarak Frig uygarlığının kentteki somut izlerini katılımcılara aktaracak.

Şehrin simgesi lületaşı da festivalde çok yönlü olarak işlenecek. Doç. Dr. Aysel Kaya, “Gelenekten Geleceğe Lületaşı ve Edebiyat” başlıklı programda bu kültürel değeri tarih, seyahatnameler ve edebiyat çerçevesinde inceleyecek. Söyleşide, lületaşının kültürel hafızadaki yeri ve uluslararası anlatılara nasıl yansıdığı tartışılacak.

Diğer yandan festivalde edebiyat rüzgarı Necibe Taşkın Çetinkaya, Aydın Çetinkaya ve Şerife Gündoğdu’nun katılımıyla devam edecek. “Yunus Emre Hoşgörüsü” adlı şiir programında, büyük ozanın insan odaklı düşünce dünyası ve hoşgörü felsefesi şiir dinletileriyle sanatseverlere sunulacak.

OYA VE LÜLETAŞININ USTALIK GELENEĞİ

Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi, “Yaşayan Miras: Lületaşı” söyleşisine ev sahipliği yapacak. Uzman isimlerin katılacağı bu programda lületaşının tarihsel arka planı, çıkarılma aşamaları, işleme teknikleri ve nesilden nesile aktarılan ustalık geleneği detaylarıyla anlatılacak.

İmren Erşen Oya Müzesi’nde düzenlenecek “Yaşayan Miras: Oya” söyleşisi ise Anadolu'nun köklü el sanatlarından birini mercek altına alacak. Etkinlikte oya sanatı; kültürel hafıza, sözlü gelenek ve estetik üretim bağlamında değerlendirilecek. Katılımcılar, oyanın kadınlar arasında duygu ve düşünceleri aktaran sembolik bir iletişim dili olarak taşıdığı derin kültürel anlamı öğrenecek.

Geleneksel sanatları yeni nesillerle tanıştırmak amacıyla kapsamlı atölye çalışmaları organize edildi. Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi’nde kurulacak atölyelerde tezhip, ebru, Sivrihisar sarka işlemesi, lületaşı, çömlek, seramik, ahşap oymacılığı, ney yapımı, tespih ve geleneksel bebek yapımı eğitimleri verilecek. Ziyaretçiler bu alanlarda uzman ustalar gözetiminde birebir uygulamalı çalışmalar yapacak. Dede Korkut Parkı Çocuk Köyü ise Olgunlaşma Enstitüleri Eskişehir Workshop ve Atölye Çalışmaları'na sahne olacak. Katılımcılar burada minyatür, hat, tezhip, dokuma, kilim, seramik ve cam sanatından ortaya çıkan eserleri inceleyecek. Alanda ayrıca Yunus Emre’nin kültürel mirasını yansıtan, o döneme ait giysi koleksiyonu da festival boyunca ziyaretçilere açık olacak.

ASELSAN TIRI İLE TEKNOLOJİ VE BİLİM YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Eskişehirli çocuklar, festival kapsamında çocuk oyun alanları, teknoloji stantları ve kültürel etkinliklerle buluşacak. Dede Korkut Parkı’nda özel olarak oluşturulan “Çocuk Köyü”, minik ziyaretçileri ağırlayacak. Alanda şişme oyun parkları, dijital oyun alanları, panayır çadırları ve çeşitli atölye çalışmaları kuruluyor. Geleneksel yarışmaların organize edileceği alanda çocuklar, Karagöz atölyesi ve VR balon turu gibi etkinliklere doğrudan katılım sağlayacak.

Park alanında hayata geçirilen “ASELSAN Çocuk Şenliği”, bilim ve teknolojiyi çocuklarla bir araya getiriyor. ASELSAN’ın Tekno Macera Tırı ile organize edilen etkinliklerde interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve bilim temalı aktiviteler bulunuyor. Çocuklar, insanlık tarihine yön veren icatları “Mucitler Müzesi Sergi Alanı”nda inceleyecek. Bunun yanı sıra artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan “Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu” dijital deneyim alanında yeni nesil öğrenme pratikleri sunulacak. Alandaki teknoloji programı bilim şovları ve saha aktiviteleriyle desteklenecek.

ETNOSPOR VE GELENEKSEL SANATLAR BİR ARADA

Festivalde “Etnospor” etkinlikleri de düzenleniyor. Çocuklar okçuluk, mangala ve mas güreşi gibi geleneksel oyun alanlarında vakit geçirecek. Oyunların yanı sıra ebru ve ıhlamur baskı gibi geleneksel sanat atölyeleri kurularak çocukların kültürel mirasla doğrudan temas kurması ve üretim süreçlerine katılması hedefleniyor.

Etkinlikler kentin kütüphane ve müzelerinde de devam edecek. Eskişehir İl Halk Kütüphanesi’nde “Kütüphanede Drama” etkinliği gerçekleştirilecek. Bu programla çocukların kitap ve kütüphane temaları üzerinden yaratıcılıklarını geliştirmeleri, iletişim becerilerini güçlendirmeleri ve kendilerini ifade etme yetilerini artırmaları planlanıyor. Atölye boyunca miniklerin aktif katılımı teşvik edilerek okuma kültürüyle bağ kurmalarına yardımcı olunacak. Aynı kütüphane, yazar Rıfat Batur’un katılımıyla “Sözlerim Kalbini Kırmasın” etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Çocuklar kitaplar üzerinden zorbalık ve empati konuları üzerine düşünecek. Program bitiminde Rıfat Batur tarafından imzalanan kitaplar katılımcılara hediye edilecek.

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi’nde ise “Kültür Koruyucuları” etkinliği yapılacak. Etkinlikte öğrencilerin tarihi ve kültürel değerleri öğrenmeleri, koruma bilincini geliştirmeleri ve sosyal farkındalık kazanmaları sağlanacak.

MİNİK ELLER LÜLETAŞINI İŞLEYECEK

Festival programında Eskişehir'in simgesi olan lületaşına da yer ayrıldı. Atatürk Kültür ve Sanat Kongre Merkezi’nde “Lüle Taşı Atölyesi” düzenlenecek. Çocuklar ustalar eşliğinde uygulamalı çalışmalara katılacak. Atölyede lületaşının işlenme aşamalarını bizzat deneyimleyecek olan minikler, geleneksel el sanatlarının tekniklerini yakından görecek.