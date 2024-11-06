Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya oldu

Antalya’da bu yıl 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı.

Anadolu Ateşi'nin gösterisi büyük beğeni aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde 2021’de başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2024’te yedi bölgeyi de kapsayarak 16 şehre ulaştı. Festivalin son durağı turizm başkenti oldu.

Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arkeoloji Müzesi'nde yer alan "Kaçış Yok" başlıklı sergiyi ziyaret etti. Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin katılımcı sayısıyla bugün dünyanın en büyük festivali haline geldiğini belirtti. Ersoy, "Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm anlayışıyla geliştirdiğimiz kültür politikalarının bir sonucu olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısıyla bugün dünyanın en büyük festivali haline geldi." dedi.

Sergi ziyaretinin ardından, Muratpaşa ilçesindeki tarihi Saat Kulesi'nden Hadrian Kapısı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Festivale çok sayıda ünlü isim katıldı... Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Türkan Şoray, Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi. Şoray'a söyleşide Tan Sağtürk ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da eşlik etti.

Antalya’da 9 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. Antalya Kültür Yolu Festival'i 10 Kasım'a kadar devam edecek.