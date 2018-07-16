Türkiye’nin sinema alışkanlıklarıyla ilgili bir araştırma yapan Hepsiburada, 2018’in ilk yarısında kendi platformu üzerinden yapılan bilet satışlarına olan talebin, 2017’nin ilk yarısına göre 7 kat arttığını açıkladı.

Elde edilen verilere göre haziran ayında sinema salonlarının yılın en kalabalık dönemlerinden birini yaşadığı görüldü. 2017'nin Mart ayından bu yana sinema bileti satışı yapan Hepsiburada, 2018’in ilk yarısında kendi platformu üzerinden yapılan bilet satışlarına olan talebin, 2017’nin ilk yarısına göre 7 kat arttığını açıkladı. Sipariş artışının en fazla yaşandığı haziran ayında, geçtiğimiz seneye oranla 12 kat talep artışı yaşandığı belirtildi. Haziran ayında okulların kapanması ve bayram tatilinin yakın tarihlere denk gelmesiyle birlikte 15-17 Haziran tarihleri ilginin en yüksek olduğu günler oldu. Bu sene en çok sinemaya giden iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana, Konya, Antalya, Sakarya, Kayseri ve Eskişehir olarak sıralanırken, en çok sinemaya gidilen gün, aynı zamanda yeni filmlerin vizyona girdiği cuma ardından cumartesi ve pazar oldu.



DEADPOOL 2 VE JURASSİC WORLD 2 EN ÇOK İZLENEN FİLMLER OLDU



Mayıs ve haziran aylarında en çok izlenen film verilerini de inceleyen firma, mayıs ayında en fazla Deadpool 2, haziran ayında ise Jurassic World 2 filminin izlendiğini belirtti.