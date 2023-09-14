Türkiye sinema gişelerinde korku filmleri yerini aldı! (8-10 Eylül hafta sonu gişe rakamları)
Dehşetin Yüzü 2 (The Nun 2) 40 bini aşkın izleyicisiyle Türkiye'de sinema salonlarında liderliği taşıdı. 10-12 Mart hafta sonunu zirvede geçiren Çığlık 6'dan bu yana ilk kez bir korku filmi gişe lideri oldu. İşte 8-10 Eylül hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...
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10. NİNJA KAPLUMBAĞAR: MUTANT KARGAŞASI
Seyirci sayısı: 2 bin 937
9. ŞEYTANIN ELÇİLERİ
Seyirci sayısı: 3 bin 83
8. BARBİE
Seyirci sayısı: 6 bin 376
7. KONUŞ BENİMLE
Seyirci sayısı: 7 bin 75