Türk kültürünün zenginlikleri, bu kez Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tanıtıldı. Türkiye ile Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında "Türkiye'nin Renkleri" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe ilgi yoğun oldu.

Tayland'da "Türkiye'nin Renkleri" etkinliği büyük ilgi gördü.



Etkinliğe Tayland'ın başkenti Bangkok ev sahipliği yaptı.Türkiye ile Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kutlandı.



Bangkok Ulusal Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinlikte Geleneksel Türk kıyafetlerinin tanıtıldığı moda gösterisi sergilendi.



Türk kültürü, klasik Türk musikisinin ardından sahneye çıkan mehter takımının müzikleri, Türk halk oyunları grubunun dansları ve semazen gösterisiyle tanıtıldı.



Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun ve Tayland Kültür Bakanı Vira Rojpojchanarat da katıldı.



Ardından Tayland Kültür Bakanı da iki ülkenin karşılıklı düzenlediği kültür etkinliklerinin, Türkiye ile Tayland arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.



Kasım ve Aralık ayı boyunca Bangkok’ta Türk etkinlikleri devam edecek.



ulusal.com.tr

