Türkiye’de 2017 yılında 58 bin 27 kitap yayımlandığı belirlendi. Bu rakam 2016 yılına oranla yüzde 10,8 artış gösterdi. Peki, vatandaş ne kadar kitap okuyor? İzliyoruz...

"Kitaplar soğuk ama güvenilir dostlardır"demiş Victor Hugo. Bu söz yerine ulaşmış olacak ki Türkiye'de geçen yıl 58 bin 27 kitap yayınlandı.Hatta 2016 yılına göre yayımlanma rakamları yüzde 10.8 artış gösterdi.Satılan kitap bandrolü sayısı da 407 milyon 739 bin 8 adet olarak tespit edilirken, kitap okuyomusunuz sorsuna verilen yanıtlar ise bir hayli şaşırttı.Geçen yıl yapılan yayımların yüzde 92.2’sini özel sektör, yüzde 5.3’ünü kamu ve eğitim kurumları, yüzde 2.5’ini ise sivil toplum kuruluşları gerçekleştirdi.Tabi bir de sahaflar var.Onlar ise güncel değil özel seriler satıyor..Okuyucu olması için satışlarda önemli. Sahaflar ise okuyucu olmadığı için satış da olmadığını söylüyor.