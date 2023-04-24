Türkiye’deki başarısız restorasyonun 10 örneği

AYASOFYA ORHAN CAMİİ(İZNİK)

Yedinci Konsül’ün 787 yılında burada düzenlenmesi nedeniyle Hristiyanlar için kutsal kabul edilen bu yapının tarihi M.S 325 yılına uzanıyor. 1331 yılında camiye çevrilen, daha sonra müze olan ve yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya Orhan Camisi, son yapılan restorasyon çalışmaları ile tarihi dokusundan bir hayli uzaklaştı. Caminin girişine kelebeklerle bezeli cam kapı yapılırken, kubbeleri ve minaresinin betonla sıvandığı görülüyor.