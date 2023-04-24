Türkiye’deki başarısız restorasyonun 10 örneği
Yıllara meydan okuyan eserleri yenilediğimizi zannederek çok büyük zararlar veriyoruz. İşte Türkiye'deki başarısız 10 restorasyon örneği...
ROMA MOZAİKLERİ(ANTAKYA)
Dünyadaki en büyük ikinci mozaik sergileme alanı olan Hatay Arkeoloji Müzesi’ndeki mozaikler, 2015 yılında farklı bir binaya taşındı. Taşınma sırasında restorasyona giren mozaiklerin orijinal halinden çok farklı bir hâl alması insanların gözünden kaçmadı.
TARİHİ HAMAM(KADIKÖY)
Zamanında 5. Murat’a tahsis edilen av çiftliğindeki hamam, restorasyon sonrası tanınmaz hâle geldi. Marmara Üniversitesi’nin Göztepe yerleşkesinde bulunan hamamın tavanı cam, zemini ise parkeyle kaplandı. Yapının duvarlarına sıva yapılırken dışı da somon rengine boyandı. Orijinal halinden eser kalmayan hamamın restorasyon çalışması sosyal medyada epey konuşulmuştu.
SEYYİD BATTAL GAZİ KÜLLİYESİ(SEYİTGAZİ)
Eskişehir’de bulunan Seyyid Battal Gazi Külliyesi de geçirdiği restorasyon çalışmasının ardından bambaşka bir görünüme kavuştu. Orijinal halinde mermer sütunlara sahip olan külliye, restorasyon sonra beton sütunlarla desteklendi. Selçuklulardan miras kalan külliyeye ayrıca Amerikan mutfak ve modern tuvaletler yapıldı. Aydınlatma için ise spot lambalar duvara çakılarak monte edildi…
AYASOFYA ORHAN CAMİİ(İZNİK)
Yedinci Konsül’ün 787 yılında burada düzenlenmesi nedeniyle Hristiyanlar için kutsal kabul edilen bu yapının tarihi M.S 325 yılına uzanıyor. 1331 yılında camiye çevrilen, daha sonra müze olan ve yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya Orhan Camisi, son yapılan restorasyon çalışmaları ile tarihi dokusundan bir hayli uzaklaştı. Caminin girişine kelebeklerle bezeli cam kapı yapılırken, kubbeleri ve minaresinin betonla sıvandığı görülüyor.