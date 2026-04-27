Türkiye'den 221 tarihi eser Roma'daki Kolezyum'da sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik dünyanın efsanevi kenti Troya'ya ait eserlerin, milyonlarca ziyaretçinin uğrak yeri olan İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum'da görücüye çıkacağını açıkladı. Homeros’un İlyada Destanı’nda ölümsüzleşen ve binlerce yıllık katmanlı tarihiyle insanlık mirasının en önemli simgelerinden biri olan antik kent ile Troya efsanesini yansıtan eserler, uluslararası standartlarda bir korumayla İtalya'ya taşınıyor.

Bakan Ersoy, 11 Haziran'da kapılarını açacak olan sergiye ve yürütülen arka plan çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Troya’yı dünya turizminin en önemli buluşma noktalarından biri olan tarihî Kolezyum’a taşıyoruz! Roma'nın dünyaca ünlü miraslarından Kolezyum Arkeolojik Alanı’nda 11 Haziran'da "Troy and Rome: Myths, Legends, Stories of Ancient Mediterranean" adlı sergimizin açılışını yapacağız. Sergimizde, Türkiye’deki 19 müzeden toplam 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikası da yer alacak. Eserlerin 50’si ilk kez sergilenecek olup, Troya Müzesi’nden 99 eser sergide gösterime sunulacak. Aralık 2025’ten bu yana 6 bölge laboratuvarımızın restoratörleri tarafından yürütülen kapsamlı konservasyon süreciyle, eserlerimiz uluslararası standartlarda sergiye hazırlanıyor. ICOM ödünç verme standartları doğrultusunda sigorta, taşıma ve koruma süreçleri titizlikle yürütülüyor.Bu toprakların kültürel mirasını dünya sahnesine kararlılıkla taşıyan başta @kvgm ekiplerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Türkiye genelindeki altı farklı Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü'nde görev alan uzman restoratörler, tarihi eserleri uluslararası standartlara uygun bir şekilde sergiye hazırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında Troya anlatısı bütüncül bir kurguyla ziyaretçilere sunulacak.

İtalya'ya gönderilecek olan eserlerin güvenliği, Uluslararası Müzeler Konseyi'nin (ICOM) uluslararası ödünç verme standartlarına göre sağlanıyor. Tarihi parçalar taşıma ve sergilenme süreci boyunca "çividen çiviye" sanat eseri sigortası ile teminat altına alınıyor. İtalya'dan devlet garanti belgesinin sağlandığı sürecin lojistik ayağında taşıma işlemleri, uluslararası sertifikalara sahip uzman firmalar tarafından gerçekleştiriliyor.

BİNLERCE YILLIK TARİH ROMA'DA CANLANACAK

Sergi, Troya Savaşı'nın hemen öncesindeki Anadolu tarihini de kapsayan geniş bir çerçeve sunuyor. Sergilenecek eserler, milattan önce üçüncü binyıldan Roma Dönemi'nin sonuna kadar uzanan tarihi bir zaman dilimini yansıtıyor. Sergi kurgusu içinde özellikle Troya Savaşı'ndan sahneleri betimleyen eserler ile Roma'nın kurucu atası kabul edilen Aeneas'ın İtalya'ya varışını tasvir eden parçalar yer alıyor.

DÜNYA TURUNA YENİ ÜLKELER EKLENİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası arenaya taşıma hedefini Troya sergisinin ötesine genişletiyor. Şu anda Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden Taş Tepeler sergisinin ardından yeni projeler hayata geçirilecek.

Planlamalar doğrultusunda 2026 yılının son çeyreği ile 2027 yılı içerisinde Danimarka, İngiltere, İtalya ve ABD'de yeni sergiler düzenlenecek. Sergi takvimine Japonya da eklenirken iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Bakanlık yetkilileri, Çin ve Avusturya ile de benzer projeler için görüşmelerini sürdürüyor.