Türkiye’nin antik şehirleri! İlk Çağ'dan günümüze kadar uzanan tarih

|Göbeklitepe - Şanlıurfa
|Göktepe - Bodrum, Muğla
|Gözlükule Höyüğü - Tarsus, Mersin
|Gryneion - Aliağa, İzmir
|Hacılar Höyük - Burdur
|Halikarnassos - Bodrum, Muğla
|Hasankeyf - Hasankeyf, Batman
|Hamaxia - Alanya, Antalya
|Harput - Elazığ
|Harran - Harran, Şanlıurfa
|Herakleia Pontiki - Karadeniz Ereğli, Zonguldak
|Heraion-Teikhos - Tekirdağ
|Hydas - Marmaris, Muğla
Hydai - Milas, Muğla
|Idryos - Antalya
Iotape - Alanya, Antalya
|Istlada - Kaş, Antalya
İdebessiois - Kumluca, Antalya
|Hierapolis - Denizli
|Herakleia - Milas, Muğla
|Hattuşaş - Boğazkale, Çorum
|İsinda - Kaş, Antalya
İskila - İskilip, Çorum
|İasos - Milas, Muğla
İrenopolis, İsauria - Ermenek, Karaman
|İssos - Erzin, Hatay
İvriz - Halkapınar, Konya
|Kadyanda - Fethiye, Muğla
Kallimache - Fethiye, Muğla
|Kalynda - Ortaca, Muğla
Kahintepe - Araç, Kastamonu
|Kaman Kalehöyük - Kaman, Kırşehir
Kandyba - Kaş, Antalya
|Kanlıdivane - Erdemli, Mersin
Kaunos - Dalaman, Muğla
|Karaduvar - Mersin
Karatepe - Kadirli, Osmaniye
|Kardiya - Gelibolu, Çanakkale
Karkamış - Karkamış, Gaziantep
|Kayaköy - Fethiye, Muğla
Kelenderis - Aydıncık, Mersin
|Keraitae - Bucak, Burdur
Kerkenes - Yozgat
|Kisthene - Gömeç, Balıkesir
Kibira - Gölhisar, Burdur
|Klazomenai - Urla, İzmir
Knidos - Datça, Muğla
|Komana Pontiki - Tokat
Korikos - Erdemli, Mersin
|Kremna - Bucak, Burdur
Krya - Fethiye, Muğla
|Kyaenai - Kaş, Antalya
Kyllandos - Ula, Muğla
|Kyme - Aliağa, İzmir
Kizikos - Erdek, Balıkesir
|Kültepe - Kayseri
Labranda - Milas, Muğla
|Laertes - Alanya, Antalya
Lagina - Yatağan, Muğla
|Lamus - Alanya, Antalya
Lebedos - Seferihisar, İzmir
|Limantepe - Urla, İzmir
Letoon - Seydikemer, Muğla
|Limira - Finike, Antalya
Laodikeia - Denizli
|Lyrnai - Fethiye, Muğla
Magarsa - Karataş, Adana
|Magnesia ad Meandrum- Germencik, Aydın
Magnesia ad Sipylum - Manisa
|Mallus - Karataş, Adana
Maşat Höyük - Zile, Tokat
|Melanippe- Kumluca, Antalya
Metropolis- Torbalı, İzmir
|Mezgitkale - Silifke, Mersin
Milet - Didim, Aydın
|Miletepolis - Mustafakemalpaşa, Bursa
Mira - Demre, Antalya
|Misis - Ceyhan, Adana
Mokissos - Aksaray
|Myndos - Bodrum, Muğla
Myriandos - İskenderun, Hatay
|Myus - Söke, Aydın
Neapolis, Pisidya - Antalya
|Nephelis - Gazipaşa, Antalya
Nerik - Vezirköprü, Samsun
|Nicomedia - İzmit, Kocaeli
Nikopolis - Şebinkarahisar, Giresun
|Nysa - Sultanhisar, Aydın
Oinoanda - Muğla
|Olympos - Kumluca, Antalya
Panionion - Aydın
|Patara - Kaş, Antalya
Pedesa - Bodrum, Muğla
|Perge - Aksu, Antalya
Pepuza - Karahallı, Uşak
|Pergamon - Bergama, İzmir
Perinthos - Marmaraereğlisi, Tekirdağ
|Perperene - Bergama, İzmir
Pessinus - Sivrihisar, Eskişehir
|Phaselis - Kemer, Antalya
Phokaia - Foça, İzmir
|Physkos - Marmaris, Muğla
Pınara - Fethiye, Muğla
|Pompeiopolis - Taşköprü, Kastamonu
Priene - Söke, Aydın
|Prusias Ad Hypium - Konuralp, Düzce
Pygela - Kuşadası, Aydın
Rhodiapolis - Kumluca, Antalya
Rhosus - Arsuz, Hatay
|Sagalassos - Ağlasun, Burdur
Samosata - Samsat, Adıyaman
Saranda - Marmaris, Muğla
Sardis - Salihli, Manisa
|Sarissa - Altınyayla, Sivas
Seleucia Pieria - Samandağ, Hatay
Seleukia Lybre - Manavgat, Antalya
Selge - Manavgat, Antalya
|Selinus - Gazipaşa, Antalya
Sestos - Eceabat, Çanakkale
Side Antik Kenti - Side, Antalya
Sillyon - Serik, Antalya
|Sirkeli Höyüğü - Ceyhan, Adana
Smyrna - İzmir
Soli - Mezitli, Mersin
Stratonikeia, Karya - Yatağan, Muğla
|Stratonikeia, Lidya - Kırkağaç, Manisa
Syedra - Alanya, Antalya
Şarhöyük - Eskişehir
Tavium - Yozgat
|Teos - Seferihisar, İzmir
Tell Tayinat Höyüğü - Reyhanlı, Hatay
Telmessos - Fethiye, Muğla
Telmissus - Bodrum, Muğla
|Termera - Bodrum, Muğla
Termessos - Antalya
Thiatira - Akhisar, Manisa
Tille Höyük - Kâhta, Adıyaman
|Tlos - Fethiye, Muğla
Tralleis - Aydın
Tripolis - Tirebolu, Giresun
Truva - Çanakkale
|Tuşpa - Van
Tyana - Kemerhisar, Niğde
Uzuncaburç - Silifke, Mersin
Xanthos - Kaş, Antalya
|Yeşilova Höyüğü - Bornova, İzmir
Yazılıkaya - Boğazkale, Çorum
Yumuktepe - Mersin
Zeleia - Gönen, Balıkesir
|Zeugma - Nizip, Gaziantep
Zincirli Höyük - İslahiye, Gaziantep
Ziyaret Tepe Höyüğü - Bismil, Diyarbakır