Türkiye’nin ilk arp üreticisi dünya sahnesinde: Amerika, İngiltere ve Fransa'ya bile satıyoruz!

Türkiye müzik endüstrisinin önemli üreticileri, yerel ve uluslararası şirketlerin katılımıyla İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde Müzik Endüstrileri ve Ekipmanları Fuarı'nın ikincisi, bu yıl 04-07 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti.

Organizasyon kapsamında, Türkiye'nin tek arp üreticisi konumunda bulunan Anatolian Harps da fuarda yerini aldı. Ziyaretçiler, sergilenen ürünlerin yanı sıra düzenlenen konserler, söyleşiler ve sosyal etkinlikler aracılığıyla bir araya geldi.

ÜRETİM DEVİNE BÜYÜK İLGİ

Fuar katılımcıları, İstanbul Müzik Endüstrileri ve Ekipmanları Fuarı'ndaki Anatolian Harps standına yoğun ilgi gösterdi. Müzik camiasının önde gelen isimleri, basın mensupları ve müzikseverler, Türkiye'nin ilk ve tek arp üreticisi olan bu markanın standını ziyaret etti.

"TERECİYE TERE SATIYORUZ"

Türkiye'nin tek arp üreticisi olarak küresel pazarlara açılma hedefini taşıyan Anatolian Harps'ın kurucuları Ali Öztürk ve Zeynep Öykü, ürettikleri yüksek kaliteli el yapımı arplarla sektörde farklılık yarattıklarını vurguladı. Kurucular, Türkiye'yi arp üretiminde bir "üs" yapma vizyonlarını dile getirdi. Bu tarz fuarların hedeflerine ulaşma yolunda önemli olduğunu belirten Ali Öztürk, iddialı bir değerlendirmede bulundu: "Geldiğimiz noktada arp denince akla gelen ABD, İngiltere ve Fransa'ya ihracat yapıyoruz"

''TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN ARP MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ''

Açıklamalarına devam eden Ali Öztürk, küresel çapta bir merkez olma arzularını somut adımlarla desteklediklerini belirtti: "Dünyanın arp merkezlerinden biri olmak Türkiye'yi haritaya koymak istiyoruz dedik ve Bilecik Gölpazarı'nda üretim tesislerimizi kurduk. Geldiğimiz noktada arp denince akla gelen ABD ve Fransa ile yarışır konuma geldik ve hatta onlara ihracat yapıyoruz. Türk üretimi arp projesi ayrıca sadece Türkiye'de değil bütün dünyada ekonomik koşulları uygun hale getirmek için de önemli. Dünyanın en pahalı enstrümanlarından biri olan arpı; Türkiye'de tarihi kaybolmuş teknikleri geri getirerek dünyaya satıyoruz. Türkiye'yi arpın tanınmadığı bir ülkeden dünyanın arp merkezi haline getirmeye çalışıyoruz."