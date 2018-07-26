TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bugün Kosova'da verilecek konserle başlıyor.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasının, TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bugün Kosova'da verilecek konserle başlayacak "Balkanlar Turnesi"ni AA muhabirine değerlendirdi.



Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç müzisyenlerin TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası çatısı altında bir araya geldiğine dikkati çeken Kaseinov, "Dil, din, ırk gözetmeksizin müziğin birleştirici etkisine bir kez daha şahit olacağız. TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Balkanlar'da yaşayan akraba, soydaş halkların yanı sıra Türk kültür ve sanatına ilgi duyan kişileri bir araya getirecek. Aynı çatı altında TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız." diye konuştu.



Kaseinov, orkestranın, kuruluşundan bu yana geçen 8 yılda Türk kültürünün ortak nağmelerini başarı ile icra ederek Türk dünyasının kültürel zenginliğinin dünyaya tanıtılmasında öncü rol üstlendiğini vurguladı.



Turneye, orkestranın Ankara'da yoğun bir çalışma programı ile hazırlandığını söyleyen Kaseinov, şunları kaydetti:



"Geçen yıl verdiğimiz konserlerin ardından bu yıl birçok davet aldık. Balkan coğrafyasına ikinci kez konuk olacağımız için çok heyecanlıyız. Bugüne dek konser verdiğimiz şehirlerde kendimizi evimizde gibi hissettik. Gördüğümüz yoğun ilgi üzerine bu yılki rotamıza yeni şehirler ekledik. Orkestramızdan yakın gelecekte dünya çapında tanınacak sanatçıların çıkacağına inanıyorum. Onların başarıları tüm Türk dünyası için gurur kaynağı olmaya devam edecek."



Balkanlar Turnesi



TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasının Türk klasik müziğini Balkanlar'a tanıtmak için çıkacağı turne bugün ilk konseriyle Kosova'da başlayacak.



Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan'dan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'na katılan genç sanatçılar, Balkanlar turnesi kapsamında 9 günde 6 konser verecek.



Orkestra, bugün ve yarın Kosova'da düzenlenecek "Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali" kapsamında Priştine ve Prizren'de düzenlenecek iki konserle turnesine başlayacak.



Bu kapsamda 30 Temmuz'da Karadağ'ın kültür başkenti Cetinje'de dünyaca ünlü Rus Kemancı Viktor Tretiakov'la aynı sahneyi paylaşacak genç yetenekler, 1 Ağustos'ta ise Mostarlı sanatseverlerle buluşacak.



TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Balkan Turnesi, 3 Ağustos'ta Saraybosna Ordu Evi, 4 Ağustos'ta ise Zenica Halklar Tiyatrosu'nda verilecek konserlerle sona erecek.

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