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Türksoy orkestrası Tokyo'da

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Halk Çalgıları Orkestrası, Japonya'nın başkenti Tokyo'da konser verdi. 9 Orta Asya ülkesinden sanatçı ve dansçıların da gösteriler düzenlediği konser, büyük bir beğeniyle izlendi.

Türksoy orkestrası Tokyo'da

Orta Asya'nın geleneksel kıyafetleri, türküleri ve halk dansları bir sahnede buluştu. 

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Rusya, Moldova ve Moğolistan’dan geleneksel müzik ustaları...

Solist sanatçılar...

Ve dansçılar...

Japonya’nın Yokohama, Kawasaki ve Hamamatsu şehirlerinde konserler verdi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Halk Çalgıları Orkestrası konseri, Japonya turnesi kapsamında başkent Tokyo'da yapıldı.

Bin 250 seyirci kapasiteli Meguro sahnesindeki etkinliğe, Japonya parlamentosunun mensupları, diplomatik misyon şefi ve temsilcileri de katıldı. 

Birbirinden renkli gösteriler izleyicilerden büyük beğeni aldı.

TÜRKSOY, doğumunun 100. yılında Azeri besteci Kara Karayev'i ve doğumunun 90. yılında Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'u da turne kapsamında sinevizyon gösterileriyle tanıttı.

TÜRKSOY'un 25. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen turneye 12 ülkeden 50 sanatçı katıldı. 

Konserin sonunda Japon sanatseverler sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tokyo #türksoy
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