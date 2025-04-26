Üç kadim sanat aynı potada: "Üç K" sanat atölyesi ile yeni bir dönem

Atölyede seramik ve minyatür, ustaca bir araya geliyor. Sanatçılar, bu iki farklı disiplini büyük bir uyumla buluşturuyor. Böyle bir çalışmanın başka bir örneğine rastlanmamış olması da dikkat çekiyor.

Her biri kendi içinde derin bir kültüre, özgün bir estetiğe ve farklı bir ifade biçimine sahip olan seramik, minyatür ve tezhip, burada yeni bir soluk kazanıyor. üç kadim sanat aynı potada: "üç k" sanat atölyesi ile yeni bir dönemde bu geleneksel sanatları harmanlayarak dünyada eşi benzeri olmayan eserler ortaya koyuyor.

Tezhip sanatının tasavvufi yönü, renklerle geçmişi günümüze taşıma gücü ve kültürel değeri, bu çalışmalarda güçlü şekilde hissediliyor. Minyatür ise Osmanlı döneminde belgelenme amacıyla doğmuşken, bugün farklı formlarda hayat buluyor. Sanatçılar, bu kadim gelenekleri modern dünyaya uyarlarken geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor.

Üç sanat dalını bir arada yorumlama fikri ilk olarak Piri Reis haritaları üzerinde hayat buldu. Sanatçılar, haritalar, pusulalar ve deniz temaları üzerinden seramikle minyatürü buluşturdu. Altın yaldızlar kullanılarak şatoların kubbeleri, gemiler gibi detaylar minyatür tekniğiyle işlendi.

Atölye aynı zamanda bir öğrenim alanı. Burada eğitimler ve çalıştaylar düzenleniyor; sanatseverlere seramik, minyatür ve tezhip sanatlarının incelikleri öğretiliyor.

Üç sanatçı, aynı tutkuyla ilerliyor: geleneksel sanatları özgün dokunuşlarla modernize etmek ve sınırları aşan eserler üretmek. Onlara göre sanat, sadece teknik değil; çizim yeteneği, sabır, geometri bilgisi ve matematiksel bir denge de gerektiriyor.

Geleneksel nakkaşhane kültürünü günümüz anlayışıyla harmanlayan sanatçılar, klasik teknikleri modern bakış açılarıyla geleceğe taşıyor. Gelecek kuşaklara ilham olmayı da amaçlıyorlar.

"Üç K" Sanat Atölyesi şimdiden yeni sergiler ve projeler için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki dönemde seramik ve tezhip sanatını bir araya getiren yeni tasarımlar sanatseverlerle buluşacak.