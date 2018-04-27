Bu yıl "Umut" temasıyla düzenlenecek 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 10-17 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne ilişkin basın toplantısı, Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Sinemaya ve hayata farklı kadrajlar açan kadın filmlerinin, kadın yönetmenlerin sinemayla dansını sinemaseverlerle buluşturacak 21. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali boyunca, 24 uluslararası film, 5 ulusal seçki, 12 kısa film ve 16 belgesel olmak üzere 57 gösterim yapılacak, 8 mekanda 17 etkinlik düzenlenecek.

Uçan Süpürge adına konuşan Elif Topkaya Sevinç, "Umut ile bu festivali gerçekleştiriyoruz. 21 festival boyunca hep 'umut, kadın, dayanışma, gençler' dedik. Hep beraber bu duygular içerisinde açılış gecemizi de Karum Alışveriş Merkezi çim alanda gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Sevinç, açılış gecesinde bu yıl Onur Ödülü'nün sinemaya 300'ü aşkın filmle emek veren sinema sanatçısı Nedret Güvenç'e, Bilge Olgaç Başarı Ödüllerinin oyuncu Işık Yenersu ile yönetmen Biket İlhan'a, Genç Cadı ödülünün ise Öykü Karayel'e verileceğini açıkladı.

Tema Ödülü'ne ise filozof, araştırmacı, yazar Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi'nin layık görüldüğünü bildiren Sevinç, toplam 15 ülkeden uzun metraj, kısa film ve belgesel olmak üzere 57 filme festivalde yer verileceğini dile getirdi.



Eski Yeni Zelanda Başbakanı Clark festivalde

Filmlerin Çağdaş Sanatlar Merkezi, Büyülü Fener Sinemaları, Fransız Kültür Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesinde gösterileceğini belirten Sevinç, Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesinde de çeşitli etkinliklerin yapılacağını aktardı.

Sevinç, eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark'ın da festivale konuk olacağını söyledi.



"Filmlerin hemen hepsi Ankara'da ilk kez gösterilecek"

Festival Koordinatörü Alin Taşçıyan ise festivalin geçen 20 yılında önemli anılara şahit olduğunu belirterek bu yılki festivalin sinema açısından ilklere imza atacağını söyledi.

Tunus'ta polislerin tecavüzüne uğrayan genç bir kadının yaşam hikayesini anlatan "Yeter Artık Yeter" isimli Tunus filminin festivalde yankı uyandıracağına işaret eden Taşçıyan, "Sanat yapıyorsanız asla şiddeti yeniden üretmek zorunda değilsiniz ama bu film her şeyi dozunda gösteren bir film niteliğinde." diye konuştu.

Taşçıyan, bir başyapıt niteliğindeki Lucrecia Martel'in "Zama", Roqiye Tavakoli'nin İran sinemasının duygusal tavrını yansıtan "Annelik", Polonyalı yönetmen Joanna Kos Krauze'nin Afrika'da geçen iki kadın dayanışmasını anlatan "Kigali'de Kuş Sesleri", Rojda Şekersöz'ün "Rüyaların Ötesinden", Alman Yönetmen Alisa Berger'in "Astronot Bedenler" isimli filmlerinin festivalde gösterilecek yapımlardan bazıları olduğunu söyledi.

Taşçıyan, "Filmlerin hemen hepsi Ankara'da ilk kez gösterilecek, muhtemelen de son kez gösterilecek." diye konuştu.



Üniversitelilere 1 lira

Festivalde üniversite öğrencilerine film gösterimleri hafta içi 11.30 ve 14.30 saatlerindeki seanslar 1 lira olacak.

Türkiye prömiyeri yapacak 4 uzun metraj, 2 belgesel filmin yanı sıra, İspanya, Fransa, Meksika, Portekiz, Hollanda, ABD ortak yapımları ile dikkatleri üzerine çeken İran sinemasının dünyaca ünlü ismi Rakhshan Banietemad da festivalde onur konuğu olacak.

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