Dünya'yı gezerek geleneksel Türk müziğini tanıtıyor

GIRTLAK MÜZİĞİ İLGİ GÖRÜYOR

Çocukluğundan beri müzikle uğraştığını ve müziği çok sevdiğini belirten Odun, şunları anlattı:

"Özellikle geleneksel Türk, Kazak, Kırgız, Moğol ve Şaman müzikleriyle ilgileniyorum. Profesyonel değilim ama bu müzikleri geleneksel müzik aletleriyle çalıyorum. Eski Türk kültürünü tanıtmayı seviyorum. Geleneksel Türk çalgısı temir komuz ile çaldığım ve gırtlaktan söylediğim kömeyi (hömey) özelikle çok ilginç buluyorlar. Kullandığım enstrümanları soruyorlar. Türkiye'de gezdiğim şehirlerde ilgiyle karşılaşıyorum. Dombra ile başlayıp Kazak, Moğol ve Şaman müzikleri söylüyorum. İnsanlar hemen toplanıp dikkatle dinliyorlar."

Gezisinde genellikle çadır ve camilerde konakladığını, Türk insanının kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Odun, bundan sonra Afrika ülkelerine gitmeyi planlandığını sözlerine ekledi.