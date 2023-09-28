Ülkelerin Antidepresan Kullanma Oranları! İşte O Listede Ki İlk 10 Ülke

Arkadaş ortamında gülüp eğlenirken aynı zamanda hüzünlenebilirsiniz, bunun için psikiyatri tedavisine ihtiyaçınız olabilir. Çünkü bu psikolojik etki ilerde size çok ciddi sorunlar doğurabilir. Antidepresan hapları kesinlikle reçetesiz satılmaz ve bunun için psikiyatrist tedavisi almanız gerekir.

Psikolojik sorunları olan ülkeler dediğimizde herkesin aklına televizyonlarda sürekli gördüğümüz ülkeler gelebilir ama bu liste sizi şaşırtacak. Listeyi sizin için hazırladık...

1. İzlanda

İzlanda %16,1 oranı ile listede 1.sırada yerini alıyor.

2. Portekiz

Portekiz %13,9 oranı ile listede 2.sırada yer alıyor.

3. Kanada

Kanada %13 oran ile listede 3.sırada yer alıyor.

4. Avustralya

Avustralya %12,2 oran ile listede 4.sırada yer alıyor.

5. İsveç

İsveç %10,8 oranı ile listede 5.sırada yer alıyor.

6. İngiltere

İngiltere %10,7 oran ile listede 6.sırada yer alıyor.

7. İspanya

İspanya %9,2 oran ile listede 7.sırada yer alıyor.

8. Şili

Şili %9 oran ile listede 8.sırada yer alıyor.

9. Danimarka

Danimarka %8,4 oran ile listede 8.sırada yer alıyor.

10. Belçika

Belçika %8,3 oran ile listede 10.sırada yer alıyor.