Ülkelerin Antidepresan Kullanma Oranları! İşte O Listede Ki İlk 10 Ülke
Bazen çok mutlu olduğumuz zaman aynı anda hüzünde duyabiliriz. Bu psikolojik baskı bize kötü sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden antidepresan haplarına ihtiyaç duyabiliriz. Antidepresan haplarını kullanan ilk 10 ülke. Bu liste, sizi şaşırtacak...
Arkadaş ortamında gülüp eğlenirken aynı zamanda hüzünlenebilirsiniz, bunun için psikiyatri tedavisine ihtiyaçınız olabilir. Çünkü bu psikolojik etki ilerde size çok ciddi sorunlar doğurabilir. Antidepresan hapları kesinlikle reçetesiz satılmaz ve bunun için psikiyatrist tedavisi almanız gerekir.
Psikolojik sorunları olan ülkeler dediğimizde herkesin aklına televizyonlarda sürekli gördüğümüz ülkeler gelebilir ama bu liste sizi şaşırtacak. Listeyi sizin için hazırladık...
1. İzlanda
İzlanda %16,1 oranı ile listede 1.sırada yerini alıyor.
2. Portekiz
Portekiz %13,9 oranı ile listede 2.sırada yer alıyor.
3. Kanada
Kanada %13 oran ile listede 3.sırada yer alıyor.
4. Avustralya
Avustralya %12,2 oran ile listede 4.sırada yer alıyor.
5. İsveç
İsveç %10,8 oranı ile listede 5.sırada yer alıyor.
6. İngiltere
İngiltere %10,7 oran ile listede 6.sırada yer alıyor.
7. İspanya
İspanya %9,2 oran ile listede 7.sırada yer alıyor.
8. Şili
Şili %9 oran ile listede 8.sırada yer alıyor.
9. Danimarka
Danimarka %8,4 oran ile listede 8.sırada yer alıyor.
10. Belçika
Belçika %8,3 oran ile listede 10.sırada yer alıyor.