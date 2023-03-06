Ülkesinde yasaklı Türkiye'de konser verecek: TSB o isme tepki gösterdi

Aydınlık gazetesinden Ali Ulusoy'un haberine göre Oxxxymiron lâkaplı rapçi Türkiye'de sahne alacak. Parçalarında küfür, pornografik içerik bulunan, tecavüz ve uyuşturucu propagandası yapan Oxxxymiron’un Türkiye'de sahneye çıkacak olmasına Türkiye Sanatçılar Birliği (TSB) tepki gösterdi.

Oxxxymiron’un konser tanıtımında da Rusya’ya karşı Ukrayna’yı savunan konserler düzenlediği belirtiliyor. Asıl adı Miron Yanovich Fyodorov olan rapçinin bu akşam İstanbul’da Volkswagen Arena’da konser verecek olmasına tepki gösteren TSB’nin sosyal medya paylaşımında; “Ülkemiz yozlaşmanın sahnesi, sahnelerimiz küreselcilerin aleti olamaz!” denildi.

Rusya’da yürürlükte olan kanuna göre, yabancı bir ülkeden fon alan herhangi bir kişi ya da kuruluş, kendisini fon aldığı yabancı örgütün temsilcisi, başka deyişle “acente”si olarak kaydettirmek zorunda. Oxxxymiron da bu kapsamda olduğu için bazı haber kanallarında ve internet sitelerinde “yabancı acente” tabirini kullanmak yerine “yabancı ajan ilan edildi” şeklinde yansıtılıyor. Volkswagen Arena’da yapılacak konserin tanıtımında da Fyodorov’un “yabancı ajan” ilan edildiği ve sahneye çıkmasının yasaklandığı şeklinde bilgiler yer alıyor. Edindiğimiz bilgilere göre Oxxxymiron zaten bir süredir ülkesinde değil, yurt dışında yaşıyor.

ARAŞTIRILMASI TALEP EDİLDİ

Konu ile ilgili CİMER’e başvuruda bulunduğunu fakat henüz bir geri dönüşü almadığını belirten V.G. isimli vatandaştan edinilen bilgilere göre; Oxxxymiron’un konseri, gençlerin gelişimine kötü etki edecek olan içeriğe sahip ve şiddete özendiren unsurlar içeriyor. VG, mesajında şu ifadeleri kullandı:

- Şarkı sözlerinde uyuşturucu kullanımı, tecavüze ve kötü davranışa övgü ve teşvik bulunmaktadır. Valiliğinizin konuyu araştırmasını ve uyuşturucu övgüsü ve şiddete özendirme sebebi ile ilgili yasalar kapsamında etkinliği iptal etmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

KONSER TANITIMINDA ULUSLARARASI SİYASET!

Konser ile ilgili basın bülteninde ve bilet satış sitesindeki tanıtımda yer alan ifadeler şöyle;

- Rus rap müziğinin efsanevi ismi Miron Yanovich Fyodorov, sahne adıyla Oxxxymiron, 6 yıllık sessizliğini dünya turnesi ile bozuyor. Ukrayna işgalini daha ilk gününden kınadığı için Rusya’da sahne alması yasaklanan Oxxxymiron, İstanbul, Londra ve Berlin’de gelirleri Ukraynalı mültecilere yardım eden STK'lara bağışlanan "Ruslar Savaşa Karşı " başlıklı yardım konserleri düzenledi. Savaş karşıtı bu konser serileri akabinde Rusya Adalet Bakanlığı tarafından “yabancı ajan” ilan edilmesine rağmen hem ülkesinde hem de tüm dünyada hatırı sayılır bir hayran kitlesi bulunan Rus rapçi, 6 kıtayı kapsayan dünya turnesinin Türkiye ayağını 6 Mart akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleştirecek.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE’YE GELMİŞ

Rusya’nın Ukrayna operasyondan sonra ülkeden ayrılan rapçi, Ukraynalı mültecilere destek olmak için konserler düzenledi. Konser verdiği ülkeler arasında Birleşik Krallık, Almanya ve Türkiye’nin de yer aldığı rapçi, Türkiye'ye 15 Mart'ta gelmişti. Politik şarkı sözleriyle de dikkat çeken Fyodorov, Rusya karşıtı mitinglere de katılmıştı.

TSB: "KÜRESELCİLERE ALET OLMAYALIM"

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunarak tepkisini dile getiren TSB, Türkiye’deki sahne sanatlarının icra edildiği mekanların, kültürel yozlaşmanın ve çürümenin sahnesi olmaması ve küreselci güçlere alet edilmemesi gerektiğini belirtti. TSB’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

- Ülkemiz yozlaşmanın sahnesi, sahnelerimiz küreselcilerin aleti olamaz! Uyuşturucu, tecavüz, şiddet, pornografi içeren ve bütün bunlarla kendi ülkesinde de tepkilere neden olan bu sanat örtüsü altında yapılan propagandaların Türk gençlerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz.