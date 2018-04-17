Usta şair, yazar, çevirmen Ülkü Tamer, İzmir'de anıldı. TÜYAP kitap fuarında şair ve yazarlar Tamer'i anlattı. Şair Mecit Ünal, Ülkü Tamer'in şiirlerinden bestelenen ezgileri seslendirdi.

Cemal Süreya’nın, “suçsuzluk evreninin şairi”dir dediği Ülkü Tamer. 1 Nisan'da hayata veda eden usta edebiyatçı İzmir'de kitap fuarında anıldı. Şiirler ve şarkılar seslendirildi.



Şairliğinin yanı sıra öykücüydü, yayıncıydı Ülkü Tamer. Aynı zamanda sinema metin yazarlığı da yaptı. Bir diğer özelliğini de Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı Seyit Nezir anlattı.



Yazar Haldun Çubukçu da Türk edebiyatındaki Ülkü Tamer ağırlığının son yıllarda unutulmaya terk edildiğini vurguladı, bir örnek verdi.



Şair Aslıhan Tüylüoğlu, Ülkü Tamer'i anlamak için "Yaşamak Hatırlamaktır" kitabının okunmasını önerdi.



Konuşmasında Ülkü Tamer kitaplarındaki derinliği sık sık yineleyen şair Veysel Çolak, Tamer'in çevirmen özelliğine vurgu yaptı.



Ülkü Tamer, "Türküler Şiirdir, türkü bilmeyen iyi şair olamaz" demişti. Şair Mecit Ünal da Ülkü Tamer'in çağdaş bir o zaman olduğunu söyledi ve O'nun şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdi.







HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

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