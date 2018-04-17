TEMAD'tan Kılıçdaroğlu'na cevap
TEMAD'tan Kılıçdaroğlu'na cevap
'Türkiye Ege'de bir oldubittiye göz yummayacak'
'Türkiye Ege'de bir oldubittiye göz yummayacak'
Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterine 10 yıl hapis
Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterine 10 yıl hapis
Aksoy'dan Arap Ligine Afrin tepkisi
Aksoy'dan Arap Ligine Afrin tepkisi

Ülkü Tamer, İzmir'de anıldı

Usta şair, yazar, çevirmen Ülkü Tamer, İzmir'de anıldı. TÜYAP kitap fuarında şair ve yazarlar Tamer'i anlattı. Şair Mecit Ünal, Ülkü Tamer'in şiirlerinden bestelenen ezgileri seslendirdi.

Ülkü Tamer, İzmir'de anıldı

Cemal Süreya’nın, “suçsuzluk evreninin şairi”dir dediği Ülkü Tamer. 1 Nisan'da hayata veda eden usta edebiyatçı İzmir'de kitap fuarında anıldı. Şiirler ve şarkılar seslendirildi.

Şairliğinin yanı sıra öykücüydü, yayıncıydı Ülkü Tamer. Aynı zamanda sinema metin yazarlığı da yaptı. Bir diğer özelliğini de Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı Seyit Nezir anlattı.

Yazar Haldun Çubukçu da Türk edebiyatındaki Ülkü Tamer ağırlığının son yıllarda unutulmaya terk edildiğini vurguladı, bir örnek verdi.

Şair Aslıhan Tüylüoğlu, Ülkü Tamer'i anlamak için "Yaşamak Hatırlamaktır" kitabının okunmasını önerdi.

Konuşmasında Ülkü Tamer kitaplarındaki derinliği sık sık yineleyen şair Veysel Çolak, Tamer'in çevirmen özelliğine vurgu yaptı.

Ülkü Tamer, "Türküler Şiirdir, türkü bilmeyen iyi şair olamaz" demişti. Şair Mecit Ünal da Ülkü Tamer'in çağdaş bir o zaman olduğunu söyledi ve O'nun şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdi.



HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #ülkü tamer #izmir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.