Ahşap sanatını Eskişehirlilerle buluşturdular. Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, görüntülerle başladı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, festivalden övgüyle bahsetti.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise kültür ve sanata destek vurgusu yaptı.
Festivale Rusya, İsviçre ve Türkiye'den toplam 12 ahşap ustası katıldı. Fidan dikilerek Kardeşlik Ormanı kuruldu.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.