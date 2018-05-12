Eskişehir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali başladı. Birbirinden renkli görüntüler ve etkinliklere sahne olan festivale Rus ve İsviçreli sanatçılar dahil toplam 12 ahşap ustası katılıyor.





Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, festivalden övgüyle bahsetti.



Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise kültür ve sanata destek vurgusu yaptı.



Festivale Rusya, İsviçre ve Türkiye'den toplam 12 ahşap ustası katıldı. Fidan dikilerek Kardeşlik Ormanı kuruldu.





ulusal.com.tr Ahşap sanatını Eskişehirlilerle buluşturdular. Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, görüntülerle başladı.Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, festivalden övgüyle bahsetti.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise kültür ve sanata destek vurgusu yaptı.Festivale Rusya, İsviçre ve Türkiye'den toplam 12 ahşap ustası katıldı. Fidan dikilerek Kardeşlik Ormanı kuruldu.