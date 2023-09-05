Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Aıda Operasıyla Başladı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Aspendos Antik Tiyatrosu'nun muhteşem akustiği eşliğinde AIDA operası ile açılışını yaptı.

Zengin programı ve dünyaca ünlü yabancı solistlerin katılımıyla 4-21 Eylül tarihlerinde dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olan Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yapılacak festivalde üç hafta boyunca 2 büyük opera, 2 büyük klasik bale ve bir konser ile seyirci karşısında olacak.

Opera izleyicisinin beğeni ile izlediği eserlerden Aida operası 4 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00’de izleyici ile buluştu.

Orkestra ile birlikte opera ve balenin geniş sanatçı kadrosunun sahnede yer aldığı eser, görkemli dekor ve kostümleri ile seyircinin büyük beğenisini kazandı. Aida operası festivalin yabancı konuk sanatçılarından ünlü İtalyan orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Eserin rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath yaptı.

Giuseppe Verdi’nin Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkânsız aşkını anlatan ve antik Mısır’ın egzotik havasını Aspendos’un büyülü akustiğine taşıyan eserde, Ankara DOB solist sanatçısı soprano Feryal Türkoğlu “Aida” rolünü, festivalin yabancı konuk solist sanatçılarından tenor Azer Zada “Radames” rolünü, mezzosoprano Anastasia Boldyreva “Amneris” rolünü ve bariton Nikoloz Lagvilava “Amonasro” rolünü seslendirdiler.

Solistlere Şef Mahir Seyrek yönetiminde Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi koroları eşlik etti.

Müzikleri, dönemin dekor ve kostümleri ile ihtişamlı bir sanat şöleni sunan eserin dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay’a, koreografisi Sergei Terechenko’ya, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ait.

TOSCA ASPENDOS’TA İLK KEZ SAHNELENECEK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sahnelere taşıdığı büyük prodüksiyonlarından 3 perdelik TOSCA operası, 8 Eylül Cuma günü saat 21.00’de sanatseverlerle buluşacak.

Dünya opera repertuvarının en önemli eserlerinden olan eser, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk opera sanatçısı olan Semiha Berksoy’un “Tosca” başrolü ile 1941 yılında ülkemizde ilk kez sahnelenen eser 81 yıl sonra Semiha Berksoy anısına kızı Zeliha Berksoy’un rejisörlüğünde özel bir prodüksiyonla oluşturuldu.

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde ilk kez sahnelenecek bu görkemli eserde orkestrayı ünlü İtalyan orkestra şefi Antonino Fogliani yönetecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına eşlik edecek.

Şef Mahir Seyrek yönetiminde Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının da bulunduğu 250 kişilik orkestra, solist, koro ve dansçı kadrosu ile eser; dekor, kostüm, ışık ve tüm ayrıntılarıyla dönemin bütün unsurlarını en yakın biçimiyle sahneye aktarıyor.

Başrollerde “Floria Tosca” yı festivalin konuk solist sanatçılarından soprano Dinara Aliyeva, “Mario Cavaradossi” yi dünyaca ünlü tenor Murat Karahan seslendirecek.

Eserde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar, koreografisi Özge Ay ve ışık tasarımı Yakup Çartık imzası taşıyor.

TOSCA operası görevini kendi kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia ile gerici ve baskıcı rejim karşıtı ressam Cavaradossi ve sanatı için yaşayan, duygularının esiri opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olayları konu ediyor. Eser 17 Haziran 1800 yılında Roma’da tek bir günde geçen olayları sahneye taşıyor.

Festivalde yer alan etkinlikler Aspendos Antik Tiyatrosu’nda, saat 21.00’de başlayacak.

Sanatseverler etkinlik biletlerini, Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı Turizm Danışma Ofisi, Aspendos Antik Tiyatrosu ve Side Antik Tiyatro Girişi Turizm Danışma Bürosunun Yanına kurulan bilet satış gişelerinden ve www.dobgm.gov.tr ile www.biletinial.com bilet satış sitesi üzerinden temin edebilirler.