Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Bu Yıl 30. Yaşında

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Festival zengin programı ve dünyaca ünlü yabancı solistlerin katılımıyla 4-21 Eylül tarihlerinde dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından biri olan Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak.

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında 2 büyük opera, 2 büyük klasik bale ve bir konser sahnelenecek.

FESTİVAL AÇILIŞI ‘AIDA’ OPERASI İLE OLACAK

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin açılışı, 4 Eylül Pazartesi saat 21.00’de, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak yapımı olan AIDA operası ile yapılacak.

Giuseppe Verdi’nin Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkânsız aşkını anlatan 3 perdelik “Aida” operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath yapıyor.

Orkestra ile birlikte sahnede opera ve balenin geniş sanatçı kadrosunun yer aldığı, görkemli dekor ve kostümleri ile seyircinin beğenisini kazanmış olan eser festivalin yabancı konuk sanatçılarından ünlü İtalyan orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Antik Mısır’ın egzotik havasını Aspendos Tiyatrosu’nun büyülü akustiğine taşıyacak eserde Ankara DOB solist sanatçısı soprano Feryal Türkoğlu ‘Aida’ rolünü, festivalin yabancı konuk solist sanatçılarından tenor Azer Zada ‘Radames’ rolünü, mezzosoprano Anastasia Boldyreva ‘Amneris’ rolünü ve bariton Nikoloz Lagvilava ‘Amonasro’ rolünü seslendirecekler.

Solistlere Şef Mahir Seyrek yönetiminde Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi koroları eşlik edecek.

Müzikleri, dönemin dekor ve kostümleri ile ihtişamlı bir sanat şöleni sunan eserin dekor tasarımı Özgür Usta’ya, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay’a, koreografisi Sergei Terechenko’ya, ışık tasarımı Giovanni Pirandello’ya ait.

‘TOSCA’ İLK KEZ ASPENDOS’TA…

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sahnelere taşıdığı büyük prodüksiyonlarından 3 perdelik TOSCA operası, 8 Eylül Cuma saat 21.00’de sanatseverlerle buluşacak.

Dünya opera repertuvarının en önemli eserlerinden olan eser Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk opera sanatçısı olan Semiha Berksoy’un ‘Tosca’ başrolü ile 1941 yılında ülkemizde ilk kez sahnelenen eser 81 yıl sonra Semiha Berksoy anısına kızı Zeliha Berksoy’un rejisörlüğünde özel bir prodüksiyonla oluşturuldu.

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde ilk kez sahnelenecek bu görkemli eserde festivalin yabancı konuk sanatçılarından ünlü İtalyan orkestra şefi Antonino Fogliani yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına eşlik edecek.

Şef Mahir Seyrek yönetiminde Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının da bulunduğu 250 kişilik orkestra, solist, koro ve dansçı kadrosu ile eser; dekor, kostüm, ışık ve tüm ayrıntılarıyla dönemin bütün unsurlarını en yakın biçimiyle sahneye aktarıyor.

Başrollerde ‘Floria Tosca’yı festivalin konuk solist sanatçılarından soprano Dinara Aliyeva, ‘Mario Cavaradossi’yi dünyaca ünlü tenor Murat Karahan seslendirecek.

Eserde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar, koreografisi Özge Ay ve ışık tasarımı Yakup Çartık imzası taşıyor.

TOSCA operası görevini kendi kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia ile gerici ve baskıcı rejim karşıtı ressam Cavaradossi ve sanatı için yaşayan, duygularının esiri opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olayları konu ediyor. Eser 17 Haziran 1800 yılında Roma’da tek bir günde geçen olayları sahneye taşıyor.

KLASİK BALENİN UNUTULMAZ ESERİ KUĞU GÖLÜ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Çaykovski’nin bestelediği KUĞU GÖLÜ, Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Şef Sunay Muratov yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde 13 Eylül Çarşamba ve 14 Eylül Perşembe saat 21.00’de seyirci ile buluşacak.

Klasik balenin en güzel örneklerinden olan ve gerçek aşkın gücünü anlatan eser ünlü koreograflar Marius Petipa ve Lev Ivanov'un koreografisi üzerine Devlet Opera ve Balesi koreografları Volkan Ersoy ve Armağan Davran adımlarıyla 2 perde olarak sahneye taşınıyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin bale topluluğu kadrosu, müziği, hikâyesi, dekor, kostüm ve ışık tasarımlarıyla sahnelenen KUĞU GÖLÜ’nün dekor tasarımı Gürcan Kubilay’a, kostüm tasarımı Savaş Camgöz’e, ışık tasarımı Fuat Gök’e ait.

Prens Siegfried’ın 21. doğum günü kutlamaları ile başlayan eser, Prens Siegfried’in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen, onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalmasını konu ediyor.

Prensin avlanmak üzere gittiği gölde, büyücü Rothbart’ın kuğu şekline soktuğu Prenses Odette’ye âşık olması balenin estetik adımları ile sahneleniyor.

ÜNLÜ LA BAYADÈRE BALESİ İLK KEZ ASPENDOS’TA

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde 17 Eylül Pazar saat: 21.00’de İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği LA BAYADÈRE balesi Aspendos Antik Tiyatrosu’nda ilk kez seyirci karşısında olacak.

Besteci Ludwig Minkus’un müzikleri, Marius Petipa’nın eşsiz koreografisi, gösterişli, törensel, etnik dansları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin muhteşem bale topluluğu kadrosu ile seyirciyi mistik ve egzotik bir yolculuğa çıkaracak eseri Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koydu.

Şef Zdravko Lazarov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenecek eserin dekor tasarımı Efter Tunç, dekor tasarımı Gülden Sayıl, ışık tasarımı ise Önder Arık imzası taşıyor.

Bale repertuvarının en büyük eserlerinden biri sayılan 3 perdelik LA BAYADÈRE, aşk ve entrika yüklü büyülü atmosferi ve Hindistan’da geçen konusu ile romantik ve klasik dönem bale eserleri arasında da bir köprü niteliğinde kabul ediliyor.

FESTİVALİN KAPANIŞI GALA KONSER İLE YAPILACAK

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 21 Eylül Perşembe saat: 21.00’de orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, adeta bir yıldızlar geçidi olacak ‘GALA KONSER’ ile sona erecek.

Sopranolar Gülbin Günay, Nurdan Küçükekmekçi, Perihan Diana Nayır ve Feryal Türkoğlu, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenorlar Erdem Erdoğan ve Efe Kışlalı ile bas Tuncay Kurtoğlu seçkin opera eserlerinin yanı sıra çok sesli icra edecekleri aryalar, şarkılar, türküler ve napolitenlerden oluşan geniş bir programla seyirci karşısında olacak.

Festivalde yer alan etkinlikler Aspendos Antik Tiyatrosu’nda, saat 21.00’de başlar.

Sanatseverler etkinlik biletlerini, Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı Turizm Danışma Ofisi, Aspendos Antik Tiyatrosu ve Side Antik Tiyatro Girişi Turizm Danışma Bürosunun yanına kurulan bilet satış gişelerinden ve www.dobgm.gov.tr ile www.biletinial.com bilet satış sitesi üzerinden temin edebilirler.