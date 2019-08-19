“Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali” 1-18 Eylül tarihleri arasında Antalya’da izleyiciyle buluşacak. 1994'den beri düzenlenen festivalde bu yıl 3 opera, 1 klasik bale, 2 de konser verilecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün kültür ve sanat turizmine önemli katkı sağlayan “Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali”, 1 Eylül’de başlayacak. Festival, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde yapılacak.



Bu yıl 3 opera, 1 klasik bale, 2 konser festival boyunca izlenebilecek. Kapalı gişe oynayan “Carmen”, “Aida” ve “Troya" operaları sahnelenecek.



Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde balenin tüm zarafetini taşıyan “Kuğu Gölü” klasik balesini, Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği sahneleyecek.



Folklorik temaları modern koreografileriyle sentezleyen Ukrayna ''Pavel VIRSKY'' Dans Topluluğu’nun gösterileri festival boyunca izlenebilecek.



Sahnelendiği her yerde büyük ilgi ile karşılanan ve en son ünlü Bolşoy Tiyatrosunda sahnelenen “Troya” bu kez Antalya Prömiyerini yapacak.



Festival Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, ünlü tenor Murat Karahan’ın seslendireceği “Murat Karahan Gala Konseri” ile sona erecek.



“Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali” 1-18 Eylül arasında, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun tarihi atmosferinde ve Antalya EXPO’da yapılacak.





ulusal.com.tr