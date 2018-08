Çanakkale Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Çanakkale Troya Festivali başlıyor. 9-13 Ağustos arası yapılacak festivalde geceleri birbirinden özel isimler ve gruplar sahne alacak. Gündüzleri ise sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" ile başlayacak.



Birbirinden ünlü sanatçı ve gruplarla devam edecek.



Çanakkale Belediyesi’nin 1963 yılından bu yana her yıl gerçekleştirdiği ücretsiz Uluslararası Çanakkale Troya Festivali'nin 55'ncisi başlıyor.



09-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festivalde ilk olarak dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say sahne alacak. Say, Çimenlik Kalesi’nde Troia yılına özel bestelediği eseri Truva Sonatı’nın dünya prömiyerini yapacak.



Fazıl Say’ın yanı sıra “Big Band” müziğinin günümüz Fransız temsilcilerinden Dany Brillant , Soundtrack’leri ile ünlü pek çok filme ruhunu katmış besteleri ile tanınan sanatçı Eleni Karaindrou (Karaindru) ve Senfoni Orkestrası, Dina Ensemble, Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası, Erol Evgin, Mehmet Erdem, Resul Dizdar, Rubato, Boğaz Saz Grubu, Hedon Orkestrası ve Fevzipaşa Dans Grubu festivalde sahne alacak.



Festivalde sadece müzik de yok. Gecesi konserlerle devam edecek festivalde, gündüzleri ise kültürel ve sanatsal söyleşiler yapıalcak.







