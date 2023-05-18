Uluslararası Müzeler Günü'nde o müzeler ve ören yerleri ücretsiz
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerine ücretsiz girilebilecek. İşte ücretsiz gezebileceğiniz o müzeler...
Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM'un himayelerinde kutlanacak Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında 18 Mayıs 2023 Perşembe günü kapanış saatinden itibaren 23.00'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık bulundurulacak müzelerin listesi;
1. Adana Müzesi
2. Amasya Müzesi
3. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
4. Ankara Cumhuriyet Müzesi
5. Antalya Müzesi
6. Alanya Arkeoloji Müzesi
7. Likya Uygarlıklar Müzesi
8. Side Müzesi
9. Aydın Arkeoloji Müzesi
10. Bartın Amasra Müzesi
11. Burdur Arkeoloji Müzesi
12. Bursa Arkeoloji Müzesi