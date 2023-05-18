Uluslararası Müzeler Günü'nde o müzeler ve ören yerleri ücretsiz

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerine ücretsiz girilebilecek. İşte ücretsiz gezebileceğiniz o müzeler...

# müze # 18 mayıs müzeler günü
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Uluslararası Müzeler Günü'nde o müzeler ve ören yerleri ücretsiz - Resim: 1 1 12

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM'un himayelerinde kutlanacak Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında 18 Mayıs 2023 Perşembe günü kapanış saatinden itibaren 23.00'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık bulundurulacak müzelerin listesi;

Uluslararası Müzeler Günü'nde o müzeler ve ören yerleri ücretsiz - Resim: 2 2 12

1. Adana Müzesi

2. Amasya Müzesi

3. Anadolu Medeniyetleri Müzesi

4. Ankara Cumhuriyet Müzesi

Uluslararası Müzeler Günü'nde o müzeler ve ören yerleri ücretsiz - Resim: 3 3 12

5. Antalya Müzesi

6. Alanya Arkeoloji Müzesi

7. Likya Uygarlıklar Müzesi

8. Side Müzesi

Uluslararası Müzeler Günü'nde o müzeler ve ören yerleri ücretsiz - Resim: 4 4 12

9. Aydın Arkeoloji Müzesi

10. Bartın Amasra Müzesi

11. Burdur Arkeoloji Müzesi

12. Bursa Arkeoloji Müzesi