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Ünlü besteci Ahmet Kaçar son yolculuğuna uğurlandı

Eserleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimlerce seslendirilen Ahmet Kaçar'ın cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi

Ünlü besteci Ahmet Kaçar son yolculuğuna uğurlandı
Giresun'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden besteci, şair Ahmet Kaçar, son yolculuğuna uğurlandı.

Eserleri Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar gibi ünlü isimler tarafından seslendirilen ve TRT repertuvarında da birçok eseri bulunan 92 yaşındaki Kaçar için Görele ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaçar için dua edildi. Yakın arkadaşları ise Kaçar'ın hayatına ilişkin anekdotlar anlattı.

Kaçar'ın cenazesi, Hasanağa Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Sağlık köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.

Törene Kaçar'ın yakınlarının yanı sıra AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Tolga Erener, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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