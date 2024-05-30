Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Ahmet Uğurlu kimdir? Neden öldü?
Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Ahmet Uğurlu'nun vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Uğurlu'nun ölümüyle ilgili Cem Yılmaz ve Zafer Algöz'den de başsağlığı paylaşımları yapıldı.
Türk sineması ve Türk tiyatrosu usta bir ismini daha kaybetti. Birçok yapımda başarıyla rol alan ve büyük beğeni toplayan usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti.
2 Ağustos 1952'de Konya'da dünyaya gelen Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Pek çok eserle izleyicilerin karşısına çıkan Ahmet Uğurlu, 71 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
Ahmet Uğurlu, kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir. Sanat camiasını yasa boğan ölüm sonrası başsağlığı mesajları paylaşılmaya başladı.
Ahmet Uğurlu'nun vefatını Zafer Algöz ve Cem Yılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Zafer Algöz mesajında, "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin, Çobanbey mahallemizin ilk aktörü... Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun.. Çok büyük kayıp." ifadelerini kullandı.