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Ünlü oyuncu Emma Chambers hayatını kaybetti

İngiltere'de yayınlanan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan komedi dizisi The Vicar of Dibley'in Alice Tinker'ı olarak tanınan aktris Emma Chambers 53 yaşında hayatını kaybetti. Chambers İngiltere'de izlenme rekorları kıran çok sayıda yapımda başrol oynamıştı.

Ünlü oyuncu Emma Chambers hayatını kaybetti

İngiltere'de yayınlanan ve dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan komedi dizisi The Vicar of Dibley'in Alice Tinker'ı olarak tanınan aktris Emma Chambers 53 yaşında hayatını kaybetti. Chambers İngiltere'de izlenme rekorları kıran çok sayıda yapımda başrol oynamıştı.

Yakınları tarafından yapılan açıklamaya göre Chambers'ın ölümü doğal nedenlere dayanıyor.

Richard Curtis'in Julia Roberts'lı meşhur romantik komedi filmi Notting Hill'de (Aşk Engel Tanımaz) Honey rolüyle hafızalara kazınan aktris, 1994-2007 seneleri arasında BBC komedisi The Vicar of Dibley'de Alice Tinker karakterine hayat verdi.

Etiketler; #Emma Chambers #ingiltere
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