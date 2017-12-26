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Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı

"Kalbinin Sesini Dinle" filmiyle tanınan ABD’li oyuncu Lainie Kazan, Los Angeles’ta bir marketten 180 dolarlık yiyecek çalmaktan gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Lainie Kazan'ın hırsızlık yaparken yakalandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü magazin sitesi TMZ, 77 yaşındaki yıldızın, Kaliforniya eyaletinin San Fernando Vadisi'nde bir marketten yiyecek çalmaya çalışırken fark edilerek tutuklandığını ileri sürdü.

TMZ'nin haberine göre, "Kalbinin Sesini Dinle" adlı film serisindeki "Maria Portokalos" rolüyle zihinlere kazınan Kazan, önceki gün gittiği marketten 180 dolar tutarında alışverişini ödemeden ayrılmaya çalıştı.

Ünlü oyuncunun poşetlere yiyecekler sakladığını fark eden market çalışanları, polise haber verdi. Çalıntı ürünlerle arabasına koşmaya çalıştığı iddia edilen Kazan, çalışanlardan özür dileyerek yanında parası olmadığı için ödeme yapamadığını belirtti.
Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve kelepçeyle polis merkezine götürülen Kazan, kefalet ödemeden serbest bırakıldı.

Oyunculuğa adım attığı 1960'lardan itibaren onlarca film ve dizide rol alan Kazan 1939'da New York'ta dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, 1982 tarihli "My Favorite Year" filmiyle Altın Küre Ödülleri'ne, 1988 yapımı "St. Elsewhere" filmiyle ise Emmy ödüllerine aday gösterilmişti. Son olarak Unorganized Crime'da Angela Cicasi karakterini canlandıran Lainie Kazan, önümüzdeki yıl 4 farklı projede rol alacak

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kalbinin Sesini Dinle #abd #Lainie Kazan #Los Angeles
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