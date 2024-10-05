Ünlü oyuncu Orhan Kılıç, Bereket’lendi!

Usta oyuncu Orhan Kılıç, Bereket Döner’in franchise filminde oynadı. 2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda dizisinde Aras Dağlı karakteriyle ünlenen Kılıç, bu dizinin ardından sevilen birçok yapımda başrol üstlendi.

Elvada Rumeli, Aşk Bir Hayal, Kara Kutu, Diriliş Ertuğrul ve O Kız gibi pek çok dizide oynadı. Ünlü oyuncu şu sıralar tiyatro çalışmalarına devam ediyor.

Uzun yıllardır Bereket Döner’in müdavimi olduğunu söyleyen usta oyuncu, yine bir Bereket restoranına gittiğinde marka yetkilisi dostlarının ricası üzerine reklam filminde rol aldığını belirtiyor.

Yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olan Bereket Döner, Türkiye’nin en büyük döner üreticisi olarak yatırımlarına hız verdi. Türkiye’nin 1 numaralı franchise markası Komagene’yi bünyesinde barındıran Yörpaş A.Ş çatısı altına giren Bereket Döner’in başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de 120 restoranı bulunuyor.