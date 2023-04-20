Ünlü oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti!
Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Süleyman Efendi karakteri ile hafızlarda yer edinen ünlü oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti. Usta oyuncu Rana Cabbar, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırılmıştı.
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Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle hafızalara kazınan, usta tiyatrocu ve oyuncu Rana Cabbar'dan acı haber geldi. Rana Cabbar'ın hayatını kaybettiği açıklandı.
Rana Cabbar, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Rana Cabbar, 20 Nisan Perşembe günü yaşama gözlerini yumdu.
Oyuncunun ölüm haberini oyuncunun menajerlik şirketi Sökmen Menajerlik duyurdu. Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.