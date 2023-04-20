Ünlü oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti!

Oyuncunun ölüm haberini oyuncunun menajerlik şirketi Sökmen Menajerlik duyurdu. Sökmen Menajerlik tarafından yapılan açıklamada, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.