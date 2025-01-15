Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi! İşte hakkındaki iddialarla ilgili açıklaması

Oyuncu Serenay Sarıkaya, menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifade verdi. Savcıya 30 dakika ifade veren Serenay Sarıkaya, hakkındaki iddiaların iftira ve yalan olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi! İşte hakkındaki iddialarla ilgili açıklaması
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edip menejer Ayşe Barım hakkında resen başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serena Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermek için savcılığa gitti.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi! İşte hakkındaki iddialarla ilgili açıklaması - Resim : 1

İfadesine başvurulduğunu belirten Sarıkaya, "Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım" dedi. Sarıkaya, "Şüphesiz ki dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası sorun değil. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Karısını ve 4 yakınını katletti! Adana ve Mersin'de korkunç cinayetlerKarısını ve 4 yakınını katletti! Adana ve Mersin'de korkunç cinayetlerGündem
Ayşe Barım serenay sarıkaya son dakika
Günün Manşetleri
İmralı heyetinde hazırlık
Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Karısını ve 4 yakınını katletti
Erdoğan'dan yeni açılım süreciyle ilgili açıklama
DEM Partili Önder'den İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama
DEM Parti heyetinin 2. İmralı ziyareti ne zaman?
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 22 il için kar uyarısı: Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji'den 22 il için kar uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
İşçi servisi ve kamyon çarpıştı İşçi servisi ve kamyon çarpıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması