Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi! İşte hakkındaki iddialarla ilgili açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edip menejer Ayşe Barım hakkında resen başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serena Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermek için savcılığa gitti.

İfadesine başvurulduğunu belirten Sarıkaya, "Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım" dedi. Sarıkaya, "Şüphesiz ki dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası sorun değil. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.