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Ünlü Rus yazar Larisa Nikolayevna Vasileva hayatını kaybetti

Rus yazar Larisa Nikolayevna Vasileva 82 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü Rus yazar Larisa Nikolayevna Vasileva hayatını kaybetti

Sovyetler Birliği dönemine tanıklık etmiş ünlü Rus yazar Larisa N. Vasileva, önceki gün Moskova'daki evinde vefat etti.

Şair Nazım Hikmet, Sovyetler Birliği'nin Nobel Ödüllü yazarı Mihail Şolohov, uzaya ilk çıkan kozmonot Yuri Gagarin ve Stalinin kızı Svetlana Alliluyeva ile olan dostluğuyla da bilinen Vasileva'nın 40'ın üzerinde yayımlanmış eseri bulunuyor.

Harkov'da 23 Kasım 1935 yılında doğan Larisa Vasileva, 1958 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinden mezun oldu. Rusya Edebiyat Akademisi üyesi olan Vasileva, Nikita Kruşçevin ifadesiyle, II. Dünya Savaşının kaderini değiştiren T-34 Tank projesi yöneticisinin kızıdır.



Larisa N. Vasileva, Kremlin Sarayı'nı, oradaki yaşamı gözlemleme fırsatı bulmuş ve dünya dillerine çevrilmiş ünlü Kremlin Kadınları ve Kremlin Çocukları adlı eserlerini bu gözlemlerine dayanarak yazdı. Kremlin Kadınları, Türkiye'de Kremlin Kadınları-I ve Kayısı Renkli Buluttan İnen Kadın adlarıyla iki kitap halinde yayımlanırken, Larisa Nikolayevna Vasileva, 2015 yılının Eylül ayında İstanbul'u da ziyaret etmiş, Türk basınına röportajlar vermişti.

Etiketler; #Larisa Nikolayevna Vasileva #sovyetler birliği
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