Ünlü sanatçı Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay yaşamını yitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yaşamını yitiren sanatçısı Mevlüt Demiryay için yayınladığı mesajda: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.



Sanatçı, 26 Haziran 2019 Çarşamba günü kılınacak öğle namazını müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecektir.



Mevlüt Demiryay

Sanatçı, 1 Ocak 1965 Niğde doğumludur. Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün, Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol almıştır. Olacak O Kadar dizisindeki oyunculuğuyla tüm Türkiye tarafından tanınmıştır.

İBB Şehir Tiyatroları’nda Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan, Arka Bahçe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol almıştır.