Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Çilli Bom şarkısıyla ünlenmişti

Ünlü şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, Mersin'de 77 yaşında hayatını kaybetti. Küçüközcan, "Çilli Bom" şarkısıyla ünlenmişti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Çilli Bom şarkısıyla ünlenmişti
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Müzik kariyerinde birçok esere imza atan ünlü şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, Mersin'in Erdemli ilçesinde 77 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

Kenan Küçüközcan, huzurevinde rahatsızlanması üzerine 10 gün önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kenan Küçüközcan'ın cenazesi, Koyuncu Mahallesi'ndeki Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü.

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Çilli Bom şarkısıyla ünlenmişti - Resim : 1

Kılınan cenaze namazının ardından Küçüközcan'ın naaşı, mezarlığın kimsesizler kısmına defnedildi.

Kenan Küçüközcan, "Çilli Bom" şarkısıyla ünlenmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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