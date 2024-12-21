Ünlü şarkıcıdan yeni bir hikâye: “Sanatçının Öyküsü” kitaplaştırıldı!

Türk müziğinin efsane ismi Mazhar Alanson, sanatını bu kez edebiyatla buluşturdu. Alanson’un, söz ve müziği kendisine ait olan “Sanatçının Öyküsü” şarkısından esinlenerek hazırlanan masal kitabı, Bağdat Caddesi D&R şubesinde düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Etkinlikte minik okurlarıyla bir araya gelen Alanson, hem kitabını imzaladı hem de şarkısını seslendirdi.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanson, kitabın oluşum sürecini anlattı. Turkuvaz Yayın Grubu’nun kendisine bu projeyi sunduğunda çok şaşırdığını ifade eden sanatçı, şunları söyledi: “Bu şarkının masal kitabı olması hoşuma gitti. Çok güzel hazırlamışlar. Torunum almış, annesi okumuş. Benim için ilk defa olan bir şey ve biraz geç kaldım diyebilirim. Böyle bir şarkımın masal kitabı olmasını düşünenlere teşekkür ederim.”

“SANATÇININ ÖYKÜSÜ” ŞARKISI KİTAP OLDU

Kitap, bir kabilede yaşayan, gündüz gökyüzünü izleyip akşam olunca gördüklerini kabilesine anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını konu alıyor. Onur Ayboğa’nın resimlediği eser, Gülnar Mızrak’ın editörlüğünde ve Burcu Bayam’ın grafik tasarımıyla minik okuyucuların beğenisine sunuldu.

“ALİ DESİDERO” DA ÜNİVERSİTE TEZİNE İLHAM OLDU

Alanson, 1990’da yayınlanan “Ali Desidero” şarkısının çocuklar ve gençler arasında büyük ilgi gördüğünü hatırlatarak, “O bir çocuk şarkısı değildi ama herkes klibini yaptı. Biz onun klibini bir türlü yapamadık. Yıllar sonra üniversitede bir kız bu şarkı üzerine bitirme tezi yazdı. Bu tür şeyler benim için hep mutluluk verici olmuştur.” dedi.

Etkinlikte kitabını imzalayarak küçük hayranlarıyla fotoğraf çektiren Alanson, kitabın gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti.