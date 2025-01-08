Ünlü yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Selim İleri, 30 Nisan 1949’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1968’de Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam etti ancak öğrenimini yarıda bırakarak kendini tamamen edebiyata adadı.

İlk yazısı 1967 yılında Yeni Ufuklar dergisinde yayımlanan İleri, Papirüs, Yeni Edebiyat, Türk Dili, Milliyet Sanat gibi önemli dergilerdeki yazılarıyla geniş bir okur kitlesine ulaştı.

1968 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı Cumartesi Yalnızlığı, sınırlı ilişkiler içinde sıkışmış insanların yaşamlarına odaklandı. Ardından gelen Pastırma Yazı ve Bir Denizin Eteklerinde öykü kitaplarında bireylerin tutkularını, yalnızlıklarını ve kurtuluş arayışlarını işledi.

1973’ten itibaren roman yazmaya yönelen İleri, Her Gece Bodrum adlı romanıyla büyük bir çıkış yaptı. İç konuşma tekniğiyle yazdığı bu eser, toplumsal kargaşa içinde bunalıma sürüklenen aydınların iç dünyasını derinlemesine ele aldı.

Romanlarının yanı sıra senaryolar, denemeler ve edebiyat incelemeleriyle Türk edebiyatına büyük katkılar sunan İleri, ardında unutulmaz bir edebi miras bıraktı.