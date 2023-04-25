Eski inançlardan unutulmaya yüz tutmuş tarçın ritüelleri

Tarçın var olduğundan beri bereket için kullanılmıştır... Ve bu 7 antik ritüel bereket için yıllardır kullanılan, unutulmaya yüz tutmuş önemli ritüellerdir!

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Eski inançlardan unutulmaya yüz tutmuş tarçın ritüelleri - Resim: 1 1 7

CÜZDAN RİTÜELİ

Eski zamanlardan beri tarçın paranın olduğu yere koyulursa bereketinin artacağına inanılmıştır. Bu yüzden tarçını cüzdana koymak güçlü ve basit bir ritüeldir.

Eski inançlardan unutulmaya yüz tutmuş tarçın ritüelleri - Resim: 2 2 7

AYAKKABI RİTÜELİ

Ayaklarımız geleceği temsil ettiğinden ayakkabılarımızında ruhsal bir önemi vardır, ancak onu ileriki yazılarımda anlatacağım. Önemli bir toplantıya gidiyorsanız veya özellikle şansın önemli olduğu bir gününüz varsa, ayakkabınızın içine, sol topuğun altına biraz tarçın dökün. Bir karar vermeniz veya önemli bir şey söylemeniz gerektiğinde, elinizi sol dizinizin üzerinde tutun veya bu sol ayağınızı biraz öne doğru uzatın.

Eski inançlardan unutulmaya yüz tutmuş tarçın ritüelleri - Resim: 3 3 7

MUMLU RİTÜEL

Bir litre suyun içine tarçın koyup kaynatın, soğuduğunda yeşil bir mum yakıp evin etrafına o suyu püskürtün. Cumartesi veya cuma günü yapılmalı.

Eski inançlardan unutulmaya yüz tutmuş tarçın ritüelleri - Resim: 4 4 7

KOKU RİTÜELİ

Güne başlarken etrafınıza tarçın yağı damlatabilirsıniz, kokusu bereketi çağırmaya destekçi olur.