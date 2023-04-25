Eski inançlardan unutulmaya yüz tutmuş tarçın ritüelleri

AYAKKABI RİTÜELİ

Ayaklarımız geleceği temsil ettiğinden ayakkabılarımızında ruhsal bir önemi vardır, ancak onu ileriki yazılarımda anlatacağım. Önemli bir toplantıya gidiyorsanız veya özellikle şansın önemli olduğu bir gününüz varsa, ayakkabınızın içine, sol topuğun altına biraz tarçın dökün. Bir karar vermeniz veya önemli bir şey söylemeniz gerektiğinde, elinizi sol dizinizin üzerinde tutun veya bu sol ayağınızı biraz öne doğru uzatın.