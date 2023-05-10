Unutulmaz atari oyunları
Hepimiz o zamanlara ufakta özlem çekmiyor değiliz. Sanki o zamanlar daha samimiydi, küçük şeylerden daha çok zevkler alıyorduk. Tabi ki atari o zamana göre evimize girmiş son teknoloji oyun konsoluydu, hep birikte bakalım unutulmaz atari oyunlarına...
DUCK HUNT
Duck Hunt ilk olarak 1984 tarihinde çıktı. Tabanca ile ördekleri vurmaya çalışırken kimimiz sinir krizi geçirmiş olabiliriz. O zamanda oyunun sırrınıda çözmeye çalışmıyor değildik.
DONKEY KONG
donkey kong atari oyunu ilk olarak 9 Temmuz 1981 çıktı. Donkey Kong serisinin bir özelliği, Kong'ların silah, araç, mobilya ve konaklama yeri olarak kullandığı varillerdir. Seri dünya çapında yaklaşık 40 milyon adet sattı
CONTRA
contra atari oyunu 1987 yılında Konami tarafından geliştirilen oyundur. Orijinal oyunun başarısının ardından birkaç devam oyunu daha üretildi.
BOMBERMAN
Bomberman “atari” ve birinci nesil konsollar için üretilen en efsane oyunlar arasında yer alıyor. O dönemi yaşayanlar ve konsol oyunu oynayanlardan Bomberman'ı bilmeyen neredeyse yoktur. Oyun ilk olarak 1983 yılında piyasaya sürüldü.