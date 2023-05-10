Unutulmaz atari oyunları

Hepimiz o zamanlara ufakta özlem çekmiyor değiliz. Sanki o zamanlar daha samimiydi, küçük şeylerden daha çok zevkler alıyorduk. Tabi ki atari o zamana göre evimize girmiş son teknoloji oyun konsoluydu, hep birikte bakalım unutulmaz atari oyunlarına...

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DUCK HUNT

Duck Hunt ilk olarak 1984 tarihinde çıktı. Tabanca ile ördekleri vurmaya çalışırken kimimiz sinir krizi geçirmiş olabiliriz. O zamanda oyunun sırrınıda çözmeye çalışmıyor değildik.

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DONKEY KONG

donkey kong atari oyunu ilk olarak 9 Temmuz 1981 çıktı. Donkey Kong serisinin bir özelliği, Kong'ların silah, araç, mobilya ve konaklama yeri olarak kullandığı varillerdir. Seri dünya çapında yaklaşık 40 milyon adet sattı

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CONTRA

contra atari oyunu 1987 yılında Konami tarafından geliştirilen oyundur. Orijinal oyunun başarısının ardından birkaç devam oyunu daha üretildi.

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BOMBERMAN

Bomberman “atari” ve birinci nesil konsollar için üretilen en efsane oyunlar arasında yer alıyor. O dönemi yaşayanlar ve konsol oyunu oynayanlardan Bomberman'ı bilmeyen neredeyse yoktur. Oyun ilk olarak 1983 yılında piyasaya sürüldü.