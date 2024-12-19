Unutulmaz bir sanatçı: Sezai Aydın’ın vefatının üzerinden 3 yıl geçti

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952’de Ankara’da dünyaya geldi. Sanat hayatına, 1968 yılında Ankara Mithat Paşa Tiyatrosu’nda henüz 16 yaşındayken sahneye çıkarak adım attı. Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra, Keçiören Belediyesi’nde çocuk eğlence programı hazırlayarak da adından söz ettirmeyi başardı.

SESLENDİRME DÜNYASINDA EFSANELEŞTİ

Aydın, tiyatro ve sinemadaki başarısının yanı sıra, seslendirme dünyasında da unutulmaz bir isim olarak hafızalarda kaldı. Ayı Yogi, John Rambo, Rocky Balbao ve Fred Çakmaktaş gibi karakterlere hayat veren sanatçı, Hollywood yıldızlarını da seslendirdi. Robert de Niro, Al Pacino ve Robin Williams gibi ünlü isimlerin seslendirmelerini üstlendi. TRT Türk’teki “Sesin Yüzleri” programında, seslendirmeye duyduğu bağlılık ve bu işten kazandığı başarı hakkında yaptığı açıklama da dikkat çekti: “Ben bu işin Rocky’siyim. Tiyatrodan kazanamadığım parayı, seslendirmeden kazandım.”

TİYATRODAN SİNEMAYA: SEZAİ AYDIN’IN ROL ALDIĞI EFSANELEŞEN YAPIMLAR

Aydın, tiyatro sahnelerinden sinema perdesine kadar geniş bir yelpazede başarılı projelere imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yaptı ve unutulmaz dizilerde de rol aldı. “Kurtlar Vadisi”, “Yahşi Cazibe”, “Kınalı Kar”, “Kaynanalar” gibi popüler dizilerdeki performanslarıyla hafızalarda yer etti. Ayrıca, “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar”, “Avrupa Yakası”, “Gece Gündüz”, “Beni Bekledinse”, “Serseri”, “Sınıf” gibi yapımlarda da izleyicilerin karşısına çıktı.

AİLESİ VE KİŞİSEL YAŞAMI

Metin Erksan’ın yeğeni Çiğdem Aydın ile evli olan Sezai Aydın’ın Arda, Hüseyin ve İdil Cemre adında üç çocuğu vardı. Aydın, kayınpederi Metin Erksan’ın cenazesinde yaptığı bir konuşmada, sinema dünyasına dair düşündüklerini paylaşmıştı: “Kendimi Metin Erksan’a benzetiyordum. Beni filmlerinde oynatır mıydılar? Beni oynatmazlardı, kararına vardım. Çünkü onlar torpil yapan insanlar değillerdi.”

Sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdi ve 20 Aralık 2021’de diyabete bağlı kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybetti. Aydın, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.