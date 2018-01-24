Bilim kurgu edebiyatının önemli isimlerinden ABD'li yazar Ursula K. Le Guin 88 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü bilim kurgu yazarı Ursula K. Le Guin'in 88 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. ABD’li yazarın ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada yazarın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi, ancak Le Guin'in sağlılığının son birkaç aydır iyi olmadığı ifade edildi.



Le Guin, “Karanlığın Sol Eli”, “Yerdeniz” üçlemesi ve “Mülksüzler” gibi eserleriyle biliniyordu. Hugo ve Nebula gibi birçok ödül sahibi Le Guin'in kitapları 40'tan fazla dile çevrildi ve milyonlarca okuyucuyla buluştu.



Yazarın 20'den fazla romanının yanı sıra 100'den fazla kısa öyküsü de bulunuyor.