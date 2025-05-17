Üsküdar Tekel Sahne Gergedanlar'ı ağırladı

İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni oyunu Gergedanlar 16 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de, Üsküdar Tekel Sahnede ilk gösterimini yaptı. Oyun büyük ilgi gördü.

Üsküdar Tekel Sahne Gergedanlar'ı ağırladı
Yayınlanma:

Ionesco'nun, kaleme aldığı dönemde acımasız bir konformizm ve totalitarizm eleştirisi olan bu başyapıtı, İkinci Dünya Savaşı’nda dünyayı kasıp kavuran tüm insanlık suçlarını, sıradan insanların sıradan hayatlarının içinde trajikomik bir biçimde alaya alıyor. Bize en büyük suçumuzu hatırlatıyor. İnsan olmayı.

EugeneIonesco’nun kaleminden sahnemize yansıyan Gergedanlar’ı dilimize Hasan Anamur kazandırmış, yönetmen koltuğundaysa Güray Dinçol oturuyor. Oyunun dekor tasarımı Nur Sinem Mete, kostüm tasarımı ise Dilek Kaplan imzalarını taşıyor. Işık tasarımını Önder Ay’ın üstlendiği oyunun müzikleri Berkay Özideş tarafından hayata geçirilmiş, koreografisi ise Adem Mülazım’a ait. Yönetmen yardımcılığını İpek Gülbir’in üstlendiği oyunun asistanları ise Mine Yıldız, İsmail Nadir Bilgili ve Nuri Cabaroğlu.

 Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyundaki rollere, Atilla Can Çelebi, Betül Çevgen Söyük, Ceren Narinoğlu, Çağıl Tekten, Deniz Arna, Ebru Kaymakçı, Ferhat Işıktaş, Güray Doğru, Hakan Kahraman, Handan Ölçener, Kağan Şenbaş, Özen Çağla Akın, Refiye Genç Çoldur ve Yasemin Taş hayat veriyor. Gergedanlar, prömiyerinin ardından, sezon boyunca seyirciyle buluşmaya devam edecek. 

Günün Manşetleri
10 ilde dev operasyon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 48 ili uyardı
Kamu işçilerinin zam pazarlığında sonuç çıkmadı
Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı
Süleymancı Kuriş yurt dışına mı kaçıyor?
Belediyelere harcama denetimi ve yeni yetki düzenlemesi yolda
PKK sonrası yeni dönem
İtfaiyecinin şeytani planının detayları ortaya çıktı
ABD, Türkiye ve Suriye üçlü masada buluştu
Çok Okunanlar
Altın fiyatları durdurulamıyor Altın fiyatları durdurulamıyor
18 Mayıs'ta ücretsiz müze deneyimi! 18 Mayıs'ta ücretsiz müze deneyimi!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
Temel gıda ürünlerinde büyük fırsat! Temel gıda ürünlerinde büyük fırsat!
10 ilde dev operasyon! 10 ilde dev operasyon!