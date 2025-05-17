Üsküdar Tekel Sahne Gergedanlar'ı ağırladı

Ionesco'nun, kaleme aldığı dönemde acımasız bir konformizm ve totalitarizm eleştirisi olan bu başyapıtı, İkinci Dünya Savaşı’nda dünyayı kasıp kavuran tüm insanlık suçlarını, sıradan insanların sıradan hayatlarının içinde trajikomik bir biçimde alaya alıyor. Bize en büyük suçumuzu hatırlatıyor. İnsan olmayı.

EugeneIonesco’nun kaleminden sahnemize yansıyan Gergedanlar’ı dilimize Hasan Anamur kazandırmış, yönetmen koltuğundaysa Güray Dinçol oturuyor. Oyunun dekor tasarımı Nur Sinem Mete, kostüm tasarımı ise Dilek Kaplan imzalarını taşıyor. Işık tasarımını Önder Ay’ın üstlendiği oyunun müzikleri Berkay Özideş tarafından hayata geçirilmiş, koreografisi ise Adem Mülazım’a ait. Yönetmen yardımcılığını İpek Gülbir’in üstlendiği oyunun asistanları ise Mine Yıldız, İsmail Nadir Bilgili ve Nuri Cabaroğlu.

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyundaki rollere, Atilla Can Çelebi, Betül Çevgen Söyük, Ceren Narinoğlu, Çağıl Tekten, Deniz Arna, Ebru Kaymakçı, Ferhat Işıktaş, Güray Doğru, Hakan Kahraman, Handan Ölçener, Kağan Şenbaş, Özen Çağla Akın, Refiye Genç Çoldur ve Yasemin Taş hayat veriyor. Gergedanlar, prömiyerinin ardından, sezon boyunca seyirciyle buluşmaya devam edecek.