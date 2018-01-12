banner965
ABD'den önemli İran kararı
ABD'den önemli İran kararı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Üsküdar’da Çin hat sanatı sergisi açıldı

Çinli İş Adamları Derneği ile Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen sergide, Çinli hattatların eserleri sanatseverlerle buluştu.

Üsküdar’da Çin hat sanatı sergisi açıldı

Çinli İş Adamları Derneği ile Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen sergide, Çinli hattatların eserleri sanatseverlerle buluştu.

Üsküdar'daki "Valide Sultan" gemisinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sergiye emeği geçen Çinli dostlarına teşekkür etti.

Valide Sultan gemisinde ilk defa hat sanatı sergisi gerçekleştirildiğini aktaran Türkmen, "Üsküdarımız bir kültür, tarih ve sanat şehridir. Türkiye’nin sanata dokunan ilçesi ve İstanbul’un kültür yakasıdır Üsküdar. Bu anlamda bu güzel etkinlik dolayısıyla Çinli hattatlar başta olmak üzere, Çin Kültür Bakanlığı'na ve Uluslararası Hattat Derneği'ne çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çin’de 2018 yılının "Türk Yılı" ilan edilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Türkmen, bugüne kadar birçok kültür etkinliğe katıldığını, ancak ilk kez yüzen bir hat sergisinde yer aldığını, kültüre ve sanata katkısı olan bu sergiye emeğe geçenleri saygıyla selamladığını ifade etti.

Serginin açılışına Çin'in İstanbul Başkonsolos vekili Zhong Hongnuo, Çinli hattatlar ve vatandaş katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #üsküdar #sergi #Hathat #çin
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Eski AİHM yargıcından özel açıklama
Sonraki Haber
Brezilya'da aşırı yağışlar can aldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.