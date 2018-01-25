Ulusal Strateji Merkezi (USMER) farklı bir projeye daha imza atma kararı aldı. USMER Kültür Sanat Bölümü, Avrasya müzik ve tiyatro festivalleri düzenleyecek. Festivale, Türkiye'den de çok sayıda ünlü isim katılacak.

Uluslararası Strateji Merkezi(USMER) kültür sanat bölümü olarak yeni bir projeye başladı.



Projenin amacı Avrasya ülkelerindeki farklı kültürleri tanıtmak.



Festivallere Avrasya ülkelerinden ve Türkiye'den bir çok ünlü isim katılacak.



Projenin ayrıntılarını İstanbul USMER Kültür-Sanat Bölümü sorumlusu Zafer Bilgin Ulusal Kanal'a anlattı.





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